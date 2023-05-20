أسباب تمنعك من خسارة الوزن بشكل جيد.. أحذرها

يعتبر تغيير النظام الغذائي، وممارسة التمارين في الصالات الرياضية هي أحد الخطوات الشائعة التي يتم إتخاذها عند خسارة الوزن.

أسباب تمنع خسارة الوزن

وأظهرت الأبحاث أن خسارة الوزن يمكن أن تتأثر بعدة عوامل قلة النوم ، وعدم شرب كمية كافية من الماء، وأوضح الخبراء الآن كيف يمكن أن تمنع هذه العوامل وغيرها، الجسم من خسارة الوزن، وتشمل :





- عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم :

قلة النوم المرتبط بالفعل بمرض السكري وأمراض القلب والاكتئاب، يمكن ان تعيق تقدمك في إنقاص الوزن، وتشير الدراسات إلى أن أولئك الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم هم اكثر عرضة لتناول الأطعمة السكرية ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

ويعتقد الخبراء أن هذا يرجع إلى التغيرات في مستويات هرمونات اللبتين والجريلين، التي تحدد مدى شعورنا بالجوع، وقد وجدت ورقة بحثية عام 2010 ، من قبل باحثين في الولايات المتحدة ، أنه من بين أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مقيدًا السعرات الحرارية لمدة أسبوعين ، فإن أولئك الذين ينامون لمدة 8.5 ساعة فقدوا وزنًا أكبر من أولئك الذين ظلوا في الفراش لمدة 5.5 ساعة فقط.



وقال الدكتور إيان والش ، الأستاذ المساعد في الرياضة والتمارين وإعادة التأهيل في جامعة نورثمبريا ، في مقال نُشر عام 2020: "من الواضح أن النوم مهم لفقدان الوزن". "لذلك يجب اعتبار النوم عنصرًا أساسيًا إلى جانب النظام الغذائي والنشاط البدني كجزء من نمط حياة صحي".

- فقدان الدهون يعتمد على اكتساب العضلات :

يتوقع معظم الناس أن يشهدوا انخفاضًا في وزنهم بعد أسبوعين من تناول الطعام الصحي والالتحاق بالصالة الرياضية، ويمكن فقدان الدهون بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين اكتسبوا عضلات أكثر .



أسباب تمنع خسارة الوزن



- مراقبة ما تتناوله :

يقول الخبراء إن مراقبة ما تأكله في أوقات الوجبات والوجبات الخفيفة أمر حيوي لفقدان الوزن.

- تجويع الجسم :

يقول الخبراء إنه يحدث لأن الجسم يقاوم فقدان الوزن. يجب أن يتم تجويعه، ليتم استهلاك الدهون المخزنة بداخله.

- عدم شرب كمية كافية من الماء :

يقول رؤساء الصحة إن شرب ثمانية أكواب يوميًا أمر أساسي للحفاظ على ترطيب الجسم، و تشير الأبحاث إلى أنه كلما زاد ترطيب جسمك ، كان جسمك أفضل في إكمال المهام من التفكير إلى حرق الدهون، لقد وجد العلماء أن الماء يمكن أن يقمع الشهية ، ويعزز الأيض أي معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية وخسارة الوزن.

- الإصابة بالأمراض :

قد لا يكون تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة والحصول على قسط كافٍ من النوم كافياً بالنسبة للبعض لفقدان الوزن، لمجموعة من الحالات الطبية يمكن أن تجعل من الصعب إنقاص الوزن، وتشمل هذه الغدة الدرقية غير النشطة، وهي حالة لا تنتج فيه الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات الضرورية لتنظيم التمثيل الغذائي في الجسم.

والمصابين بمتلازمة المبيض المتعدد في كمية أكبر قليلاً من هرمون الذكورة ، الأندروجين، وايضا الأشخاص المصابين بمرض مقاومة الأنسولين ، مما يعني أن الجسم يكافح لتحويل الجلوكوز في مجرى الدم إلى طاقة ، مما يجعل المصابين بهذه الحالة يكتسبون الوزن بسهولة أكبر من غيرهم.