عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب تمنعك من خسارة الوزن بشكل جيد.. أحذرها

أسباب تمنع خسارة
أسباب تمنع خسارة الوزن  

يعتبر تغيير النظام الغذائي، وممارسة التمارين في الصالات الرياضية هي أحد الخطوات الشائعة التي يتم إتخاذها عند خسارة الوزن.

أسباب تمنع خسارة الوزن

وأظهرت الأبحاث أن خسارة الوزن يمكن أن تتأثر بعدة عوامل قلة النوم ، وعدم شرب كمية كافية من الماء، وأوضح الخبراء الآن كيف يمكن أن تمنع هذه العوامل وغيرها، الجسم من خسارة الوزن، وتشمل :

 

يعادل المشي 2.5 ميل يوميا.. شرب الماء يساعد على حرق الدهون

لسبب عجيب.. أغلى فنجان قهوة في العالم يصل سعره إلى 46 ألف جنيه

- عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم :

قلة النوم المرتبط بالفعل بمرض السكري وأمراض القلب والاكتئاب، يمكن ان تعيق تقدمك في إنقاص الوزن، وتشير الدراسات إلى أن أولئك الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم هم اكثر عرضة لتناول الأطعمة السكرية ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

ويعتقد الخبراء أن هذا يرجع إلى التغيرات في مستويات هرمونات اللبتين والجريلين، التي تحدد مدى شعورنا بالجوع، وقد وجدت ورقة بحثية عام 2010 ، من قبل باحثين في الولايات المتحدة ، أنه من بين أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا مقيدًا السعرات الحرارية لمدة أسبوعين ، فإن أولئك الذين ينامون لمدة 8.5 ساعة فقدوا وزنًا أكبر من أولئك الذين ظلوا في الفراش لمدة 5.5 ساعة فقط.

وقال الدكتور إيان والش ، الأستاذ المساعد في الرياضة والتمارين وإعادة التأهيل في جامعة نورثمبريا ، في مقال نُشر عام 2020: "من الواضح أن النوم مهم لفقدان الوزن". "لذلك يجب اعتبار النوم عنصرًا أساسيًا إلى جانب النظام الغذائي والنشاط البدني كجزء من نمط حياة صحي".

- فقدان الدهون يعتمد على اكتساب العضلات :

يتوقع معظم الناس أن يشهدوا انخفاضًا في وزنهم بعد أسبوعين من تناول الطعام الصحي والالتحاق بالصالة الرياضية، ويمكن فقدان الدهون بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين اكتسبوا عضلات أكثر .
 

 

أسباب تمنع خسارة الوزن


- مراقبة ما تتناوله :

يقول الخبراء إن مراقبة ما تأكله في أوقات الوجبات والوجبات الخفيفة أمر حيوي لفقدان الوزن.

- تجويع الجسم :

يقول الخبراء إنه يحدث لأن الجسم يقاوم فقدان الوزن. يجب أن يتم تجويعه، ليتم استهلاك الدهون المخزنة بداخله.

- عدم شرب كمية كافية من الماء :

يقول رؤساء الصحة إن شرب ثمانية أكواب يوميًا أمر أساسي للحفاظ على ترطيب الجسم، و تشير الأبحاث إلى أنه كلما زاد ترطيب جسمك ، كان جسمك أفضل في إكمال المهام من التفكير إلى حرق الدهون، لقد وجد العلماء أن الماء يمكن أن يقمع الشهية ، ويعزز الأيض أي  معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية وخسارة الوزن.

- الإصابة بالأمراض :

قد لا يكون تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة والحصول على قسط كافٍ من النوم كافياً بالنسبة للبعض لفقدان الوزن، لمجموعة من الحالات الطبية يمكن أن تجعل من الصعب إنقاص الوزن، وتشمل هذه الغدة الدرقية غير النشطة، وهي حالة لا تنتج فيه الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات الضرورية لتنظيم التمثيل الغذائي في الجسم.

والمصابين بمتلازمة المبيض المتعدد في كمية أكبر قليلاً من هرمون الذكورة ، الأندروجين، وايضا الأشخاص المصابين بمرض مقاومة الأنسولين ، مما يعني أن الجسم يكافح لتحويل الجلوكوز في مجرى الدم إلى طاقة ، مما يجعل المصابين بهذه الحالة يكتسبون الوزن بسهولة أكبر من غيرهم.

الوزن خسارة الوزن أسباب تمنع خسارة الوزن النظام الغذائي التمارين النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

قطار سوهاج.. النيابة الإدارية تحيل 7 من مسئولي السكك الحديد للمحاكمة العاجلة

عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذيرات مرعبة خلال اليوم وغدا|تفاصيل

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

بعد 4 أيام .. تفاصيل العثور علي طفل الخانكة المختفي بسبب لعبة بابجى ..صور

موضوعات متعلقة

يعادل المشي 2.5 ميل يوميا.. شرب الماء يساعد على حرق الدهون

لسبب عجيب.. أغلى فنجان قهوة في العالم يصل سعره إلى 46 ألف جنيه

بفستان أسطوري.. إطلالة ساحرة لابنة حميد الشاعري في حفل زفافها  

الغطس في البحر أحدهما.. حسام موافي يكشف عن سببين لجلطات الرئة

لمرضى القولون.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكركم؟

باليورو والمصري.. سعر إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت

للحلويات والتورت.. طريقة عمل جناش الشوكولاتة بوصفيتين محتلفتين

رغم احتوائها على السكر.. فوائد غير متوقعة لتناول المربى

ترشيحاتنا

قرارات جديدة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل.. تفاصيل

اقتحام سفارة قطر في السودان.. وخارجيتها تصدر بيانا عاجلا

بحضور وزير الأوقاف.. دعاء ختم القرآن بأصوات كبار القراء بمسجد الحسين اليوم

تصوير جوي يكشف التفاصل الكاملة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام إضافية

شاهد.. فيضانات إيطاليا تعزل مناطق كاملة عن باقي البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي السجق بأسهل الخطوات

أعلى عائد شهري بمصر وفوائد 25%.. كيف تحصل على تلك الشهادة بالبنك الأهلي؟

أسباب تمنعك من خسارة الوزن بشكل جيد.. أحذرها

3 وفيات و9 مصابين.. ننشر الصور الأولى لحادث انهيار منزل الترامسة بقنا 

فيديو

مدحت العدل يعلن عن مسلسل ضخم لـ شريهان | فيديوجراف

في حجم الأرض.. علماء الفلك يكتشفون كوكباً خارجياً مغطى بالبراكين.. فيديوجراف

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ