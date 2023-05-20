بعد تحريز 105 أطنان| حملات يومية لـ تموين الدقهلية لضبط القمح المهرب

فى ضوء متابعة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لعمليات توريد القمح والضبطيات التى تقوم بها المديريات لمنع استخدامه فى الاغراض غير المخصصة طبقًا للقرارات الوزارية.



تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من مديريه تموين الدقهلية حول جهودها لضبط الاقماح المحلية المهربة واستخدامها فى الاغراض غير المسموح بها سواء في المزارع السمكية او كأعلاف حيوانية

وأكد سيد دايرة مدير المديرية وكيل الوزارة أنه تم ضبط ١٠٥ طن قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه فى الاغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والمنظمه لعمليات التوريد والاستخدام، وأفاد أن الكمية المضبوطه تم توريدها للصوامع وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد كل من أرتكب ذلك.

وصرح احمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يوميه على المزارع السمكية ومصانع الاعلاف لضبط اى اقماح محلية لضبطها وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو ك اعلاف سيعرض نفسة للمساءلة القانونيه لان القرارات الوزارية تحظر ذلك.