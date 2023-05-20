شكل جديد في امتحانات الثانوية العامة هذا العام .. فما القصة

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض المتخصص في شؤون التعليم، أن عملية الغش وتسريب الامتحانات ظاهرة عالمية متواجدة في كافة دول العالم .

وقال رفعت فياض في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب تغليظ العقوبة على من يقوم بعملية الغش وتسريب الامتحانات ".

وأضاف رفعت فياض:" تسريب الامتحانات تشكل خطرا على الأمن القومي لأن الغش وتسريب الامتحانات لن يشكل موظفا سويا قادرا على التفرقة بين الحلال والحرام ".

وتابع رفعت فياض :" يجب العمل على مواجهة تسريب الامتحانات والغش بشكل حاسم ".

وأكمل رفعت فياض :" تسريب الامتحانات الأخيرة قد يكون من خلال طلبة أو من خلال مدرسين يقومون بإعطاء دروسا خصوصية او عن طريق موظف في مديرية التعليم وجاري التحقيق للتعرف على مصدر التسريب ".

أما عن امتحانات الثانوية العامة قال رفعت فياض:" تم الاتفاق أن يكون هناك 15% من كافة المواد مقالية و85 % بنظام الاختيار من متعدد ، والتصحيح يكون الكترونيا وبالنسبة إلى تصحيح الـ 15 % من الامتحانات يتم تصحيحها من قبل 2 مدرسين".

وتابع رفعت فياض :" بداية من يوم الاثنين المقبل ستتواجد أرقام الجلوس في جميع أنحاء الجمهورية، والطالب يمكن ان يدخل على موقع الوزارة للتعرف على رقم الجلوس

