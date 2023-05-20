مقرر لجنة الأحزاب: إقبال علي الحوار الوطني .. وهدفنا الوصول لمساحة مشتركة

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن الجلسات داخل الحوار الوطني فيها توازن بين أحزاب الموالاة والمعارضة وحضور سياسيين ومتخصصين.



وتابع ايهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة الحياة،:""مجلس الأمناء أعلنوا احصائيات عدد المشاركين حيث وصل لـ1600 من المتحدثين حتى الآن، والإقبال شديد على الحوار الوطني، وحريصون على الاستماع والاطلاع على كافة الآراء، والهدف من الحوار البحث عن المساحة المشتركة التي يمكن الانطلاق منها"، مؤكدا أن مخرجات الحوار المتحاورين هم الذين سيحددونها والتوافق هو الأساس.



وأشار إلي أنه يتم الاستماع للجميع دون اقصاء في جلسات الحوار الوطني، متابعا: "لا يوجد إقصاء لرأي أو فكر أو طرف ونبحث عن المساحات المشتركة التي يمكن الانطلاق منها للعمل الوطني الفترة القادمة".

