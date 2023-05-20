إرادة جيل : نناقش قانون المحليات ومستقبل الأحزاب السياسية بالحوار الوطني غدا

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنهم غدا سيتناقشون في مستقبل الأحزاب السياسية وقانون المحليات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة "الحياة"،:"أحزاب محتاجة تقوى نفسها وتقوم بدورها أكثر من ذلك وتكون رقم في المعادلة السياسية وتوجيه الرأي وتكون داعمة للمواطن المصري، وأغلب الاحزاب ستتكلم عن كيفية الدعم المالي حتى تستطيع مواجهة أعباءها، وعايزين نفصل بين المال السياسي والرشاوي السياسية".

وأضاف:" الأحزاب تحتاج يكون لها ظهير من المواطن يقتنع بأن لها دور، متابعا:"جميع الموضوعات السياسية المطروحة مرتبطة ببعضها ومتشابكة ولا بد أن تكون النتائج جيدة.

