الأهلي قدها.. خيري رمضان: مباراة الوداد في نهائي أفريقيا صعبة للغاية

أكد الاعلامي خيري رمضان، أن مباراة الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا ستكون صعبة للغاية ولكن الأهلي يستطيع الفوز، قائلا: "المباراة أمام الوداد بعد إقصاء صن داونز هتبقى صعبة ولكن إحنا قدها وقدود".

وأوضح خيري رمضان، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن جماهير الأهلي كانوا منقسمين بين فريق يرغب في مواجهة صن داونز وآخر يريد مواجهة الوداد المغربي، معلقا: "صن داونز خرج من البطولة بأقدام الوداد في قبل النهائي ولم يهزم ولا ماتش، والمباراة صعبة جدا وأملنا في الأهلي يكون في أحسن حال.. والوداد مؤهل نفسه للبطولة وثالث عام على التوالي يصل للمباراة النهائية".

وناشد الاعلامي خيري رمضان، وزير الداخلية بفتح المدرجات أمام الجماهير خلال مباراة الأهلي والوداد على استاد القاهرة يوم 4 يونيو، ووجه رسالة قائلا: "من دلوقتي نناشد وزير الداخلية عايزين الاستاد على آخره ويكون الجمهور على قدر المسئولية والمباراة هتبقى صعبة ولكننا احنا قدها وقدود".