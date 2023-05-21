لم يقصد.. متحدث باسم الرئيس الأوكراني ينفي تصريحات زيلينسكي بشأن باخموت

نفت أوكرانيا، اليوم الأحد، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أقر بسيطرة روسيا على مدينة باخموت خلال حديث للصحفيين باجتماع مجموعة السبع.

وقال سيرجي نيكيفوروف، المتحدث باسم زيلينسكي لشبكة "سي إن إن" إن الرئيس الأوكراني ينفي الادعاءات القائلة بأن مدينة باخموت سقطت في أيدي القوات الروسية، موضحًا أن جملة "لا اعتقد ذلك" كان يشير بها إلى مزاعم روسيا بأنها استولت على المدينة ولم يقصد أنها أحكمت قبضتها.

وأضاف نيكيفوروف أن "الرئيس نفى سيطرة روسيا على باخموت"، لافتًا خلال حديثه إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن في هيروشيما "لا يوجد شيء.. لقد دمروا كل شيء. لا توجد مبان. إنه لأمر مؤسف ومأساة، لكن باخموت في قلوبنا اليوم فقط".

وشكر زيلينسكي "المدافعين" الأوكرانيين عن باخموت قائلًا "إننا نقدرهم على عملهم الرائع".

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد، في أول تحديث بشأن الوضع بميدان المعركة إن روسيا نفذت هجمات فاشلة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وأضاف الجيش: "معركة مدينة باخموت لم تنته بعد".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الأحد، السيطرة الكاملة على مدينة باخموت الأوكرانية وذلك بعد 224 يومًا من القتال الشرس، وسط نفي من الجيش الأوكراني.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها نقلته وكالة "تاس": "السيطرة على باخموت جاءت نتيجة عمليات هجومية لمجموعة فاغنر بدعم من مدفعية وطيران الجيش الروسي".

وفي وقت سابق، أعلن قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين في مقطع الفيديو الذي بثته خدمته الإعلامية على "تليجرام" وهو يقف إلى جانب رجال مسلحين أمام مبانٍ مدمرة "في 20 مايو 2023 ظهر السبت تمت السيطرة على باخموت بالكامل.. من منزل إلى منزل". ويمكن سماع دوي الانفجارات من مسافات بعيدة خلال حديث بريجوجين في المقطع المصور.

وقال بريجوزين إن قوات فاجنر ستبدأ مغادرة باخموت في 25 مايو وستسلم المدينة للجيش الروسي، و"سنقوم بتفتيش كامل للمدينة، وسنقيم مواقع دفاعية ونسلمها للعسكريين. من جهتنا، سنعود الى القواعد".