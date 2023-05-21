عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصر وشعبها خط أحمر.. تعليق قوى من سماح أنور بعد فيديو لها

سماح انور
سماح انور

نشرت الفنانة سماح أنور مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توضح فيه تصريحاتها الاخيرة التى تم تفسيرها بشكل خاطئ والتى تسئ للشعب المصرى. 

وقالت سماح أنور : بشكر حضرتك لوجودك جنبي في الموقف ده وسوء الفهم ده.. أولا شكرا لكل الناس اللي تفهمت موقفي ووقفت جنبي.. وبالنسبة للناس اللي فهموا موقفي غلط أحب أوضحلهم أنا ست مصرية طول عمري وأهلي مصريين، ومصر لها عليا كتير ومكنتش هبقى أي حاجة لولا مصر وشعب مصر.

وأضافت سماح أنور : كان عندي مشكلة شخصية تخص والدي ووالدتي الراحلين وعملت فيديو كنت منفعلة جدا تجاه الناس اللي تسببوا بالمشكلة دي واتفسر الفيديو بشكل غلط.. أحب أقول جملة واحدة بس معتقدش إن فيه أي جملة تانية تنفع بعدها.. مصر وشعب مصر خط أحمر. 

شاهد الفيديو هنا 

وكان بصحبة الفنانة سماح أنور فى الفيديو الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والذى علق قائلا : “الفيديو بسجله من داخل مسرح نقابة المهن التمثيلية وبتشرفني النهاردة الفنانة الكبيرة سماح أنور.. الفيديو ده معمول عشان أستاذة سماح أنور توضح بعض الأشياء التي وصلت للناس بطريقة غير مقصودة”. 

زوجات المشايخ لم يكن محجبات.. تعليق من ياسمين الخطيب على عدم ارتداء الحجاب

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

التكييف سبب طلاقي وقصيت شعري للانفصال.. رانيا يوسف تفجر مفاجآت عن زيجاتها

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

سماح أنور 

قدمت سماح أنور عديدا من الأعمال السينمائية والمسرحية منذ بداية مشوارها الفنى عام 1980 واستطاعت تحقيق الشهرة من خلال دورها فى هذه الأعمال، واشتهرت بأدوار الحركة فى السينما المصرية، ومن أشهر أفلامها (حالة تلبس، بنت مشاغبة جدا) كما مثلت على المسرح والتلفزيون، ومن أعمالها التليفزيونية (ذئاب الجبل، الحساب، ونيس وأيامه)، ومن أعمالها المسرحية (راقصة قطاع عام، أولاد الشوارع).

سماح انور الفنانة سماح انور أعمال سماح أنور اشرف زكي الفنان أشرف زكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

زوجات المشايخ لم يكن محجبات.. تعليق من ياسمين الخطيب على عدم ارتداء الحجاب

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

أبطال الفيلم المغربى كلاب الصيد يحتفلون بعرضه بمهرجان كان السينمائى

8 أفلام تفشل فى تحقيق مليون جنيه أمس.. أحمد داود يتصدر ومحمد رمضان يتراجع

إلهام شاهين لـ صدى البلد : سمير غانم أكثر فنان يضحكني فى الكون

في ذكراها.. قصة وفاة سناء يونس المأساوية بـ سرطان الرئة

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

حنفي عالم ذرات.. أبرز إفيهات سمير غانم في ذكرى رحيله الثانية

ترشيحاتنا

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

رياح ترابية وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد

5 طلاب يلقون الحجارة على سيارة المراقبين عقب أداء الامتحان بسوهاج

الحوار الوطني.. المستشار محمود فوزي: لا يوجد أي خشية من إجراء الانتخابات المحلية

نائب يقترح عمل صدقة جارية باسم أعضاء الشيوخ المتوفين في الفصل التشريعي الأول

الحوار الوطني.. الحزب الاشتراكي: الدولة مطالبة بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أسعار الذهب والدولار اليوم في الأسواق

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ