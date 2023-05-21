مصر وشعبها خط أحمر.. تعليق قوى من سماح أنور بعد فيديو لها

نشرت الفنانة سماح أنور مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام توضح فيه تصريحاتها الاخيرة التى تم تفسيرها بشكل خاطئ والتى تسئ للشعب المصرى.

وقالت سماح أنور : بشكر حضرتك لوجودك جنبي في الموقف ده وسوء الفهم ده.. أولا شكرا لكل الناس اللي تفهمت موقفي ووقفت جنبي.. وبالنسبة للناس اللي فهموا موقفي غلط أحب أوضحلهم أنا ست مصرية طول عمري وأهلي مصريين، ومصر لها عليا كتير ومكنتش هبقى أي حاجة لولا مصر وشعب مصر.

وأضافت سماح أنور : كان عندي مشكلة شخصية تخص والدي ووالدتي الراحلين وعملت فيديو كنت منفعلة جدا تجاه الناس اللي تسببوا بالمشكلة دي واتفسر الفيديو بشكل غلط.. أحب أقول جملة واحدة بس معتقدش إن فيه أي جملة تانية تنفع بعدها.. مصر وشعب مصر خط أحمر.

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وكان بصحبة الفنانة سماح أنور فى الفيديو الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والذى علق قائلا : “الفيديو بسجله من داخل مسرح نقابة المهن التمثيلية وبتشرفني النهاردة الفنانة الكبيرة سماح أنور.. الفيديو ده معمول عشان أستاذة سماح أنور توضح بعض الأشياء التي وصلت للناس بطريقة غير مقصودة”.

سماح أنور

قدمت سماح أنور عديدا من الأعمال السينمائية والمسرحية منذ بداية مشوارها الفنى عام 1980 واستطاعت تحقيق الشهرة من خلال دورها فى هذه الأعمال، واشتهرت بأدوار الحركة فى السينما المصرية، ومن أشهر أفلامها (حالة تلبس، بنت مشاغبة جدا) كما مثلت على المسرح والتلفزيون، ومن أعمالها التليفزيونية (ذئاب الجبل، الحساب، ونيس وأيامه)، ومن أعمالها المسرحية (راقصة قطاع عام، أولاد الشوارع).