عمرو يوسف من كواليس «شقو»: بنحبك يا يسرا

نشر الفنان عمرو يوسف مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك من كواليس تصوير فيلمه الجديد “شقو” والذى تشاركه البطولة فيه يسرا.

وعلّق عمرو يوسف على الفيديو: بنحبك يا يسرا من كواليس تصوير شِقّو مع السوبر ستار حبيبتي يسرا.

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فيلم شقو

يواصل كلً من الفنان عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون تصوير أحداث فيلمه الجديد بعنوان "شقو"، حيث يجسدان شخصية تجار في الأعضاء البشرية ما يدخلهما في الكثير من المتاعب خلال الأحداث.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن التشويقي حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الاجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.

العمل من بطولة: عمرو يوسف، الفنان محمد ممدوح، الفنانة يسرا، الفنانة دينا الشربيني، الفنانة أمينة خليل، الفنان عباس أبوالحسن، وعددًا آخر من النجوم، من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويعد فيلم " أولاد رزق " في موسمه الثاني آخر الأعمال السينمائية للفنان عمرو يوسف، وتدور قصته بعد مرور 3 سنوات منذ إنتهاء أحداث الجزء الأول، حاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالأبتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

العمل من بطولة: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد ممدوح، أحمد داود، نسرين أمين، خالد الصاوي، إياد نصار، غادة عادل، سيد رجب، وعدد آخر من النجوم، من سيناريو صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.