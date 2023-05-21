رئيس الشيوخ يحيل بيان وزيرة التخطيط حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجنة المختصة

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة بيان الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023/2024 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.

جاء ذلك إعمالا لما نص عليه الدستور في اختصاصات مجلس الشيوخ بدراسة خطة التنمية، بعد أن شهدت جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع قبل الماضي، عرض البيان المالي، وخطة التنمية عن العام المالي 2023/2024.

وأحال مجلس النواب، البيان المالي الذي ألقاه الدكتور محمد معيط، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وإحالة خطة التنمية لمجلس الشيوخ.