الجمهور يسأل| هل سيشارك الشناوي بنهائي إفريقيا؟.. والجهاز الطبي للأهلي يجيب

يتساءل جمهور النادي الأهلي عن مشاركة اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول، في المباراة النهائية أمام الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد الشناوي

هل سيشارك محمد الشناوي بنهائي إفريقيا ؟

أصبح محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على أعتاب العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، من أجل تجهيزه لخوض المباراة الحاسمة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الحالة الصحية للاعب محمد الشناوي

وأكد الجهاز الطبي للأهلي، أن الشناوي بدأ في التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في عضلة السمانة، في ظل الجهود الطبية المبذولة خلال الأيام الماضية، من أجل تجهيزه للنهائي القاري.

وأضاف الجهاز: "الحارس بنسبة كبيرة سيكون جاهزا لمواجهة الذهاب، المقرر لها يوم 4 يونيو المقبل، بالقاهرة".

ما هي إصابة محمد الشناوي ؟

محمد الشناوي خضع لأشعة أثبتت وجود تمزق في عضلة السمانة وليس شدًا، ومن التفرد أن محمد الشناوي سيغيب 3 أسابيع منذ بداية الاصابة بالاضافة الى برنامج تأهيل أسبوعين.

الأهلي يواجه الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وغاب الشناوي عن مواجهة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة الماضي، التي حسمها الأهلي بهدفٍ نظيف، ليحقق الفوز بمجموع المباراتين 4 - 0.

وتأهل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي الأخير عقبة صن داونز الجنوب أفريقي، بعدما خطف تعادلا إيجابيا 2 - 2، على أرض الأخير، بعد أن حسم التعادل السلبي مواجهة الفريقين بالمغرب.

النادي الاهلي



الأهلي والوداد المغربي في صراع متكرر علي اللقب

وتعد هذه المرة الثالثة التي يلتقي بها الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نسخة عام 2017 والتي توجه بها الفريق المغربي.

ودائماً ما تشهد مباريات الأهلي والوداد المغربي الأثارة والمتعة، لما يملكان الفريقين لاعبين مهاريين تؤهلهم على حصد اللقب الإفريقي، حيث تقابلا الفريقين في 10 مباريات قبل نهائي المقبل.

ويتفوق الفريق الأحمر في عدد الموجهات بينهما حيث نجح في الفوز في 4 مباريات، وخسر في مباراتين وتعادل في 4 مباريات، ونستعرض في تلك السطور تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.