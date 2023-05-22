مواجهة ساخنة بين عمرو مصطفى ومحسن جابر على الهواء بعد إعلانه مقاضاته

علق المنتج محسن جابر، على مأ اعلنه الفنان عمرو مصطفي من عزمه مقاضاته لإعادة استخدامه ألحانه التي يمتلك حقوقها، مع مطربي المهرجانات الشعبي.

وقال، إنه مندهش مما كتبه عمرو مصطفي اليوم لا علم لي بما كتب عمرو مصطفى موهوب لكن اندفاعه هو المشكلة. أنا اللي اكتشفت عمرو مصطفى وأملك حقوق الملكية لكل أغانيه.

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وتابع جابر خلال مداخلة ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : لو رفع عليا قضية هكسبها لأنه رفعها عليا كذا مرة وكسبتها وأنا لم أعتد على أي فنان ".



واصل : “معرفش اللي قاله عمرو مصطفى ده، ومش عادي آخد حقوق حد. أنتجت لوردة وفايزة أحمد، وأنا مش بتاع مهرجانات”.



ومن جانبه عقب الفنان عمرو مصطفى قائلاً : " تم استخدام أغنياتي في المهرجانات.. مثل عوكلو، وقلبي اللي كان مفقود. لانها إساءة ليا وهاخد حقي ".

وأعلن الفنان عمرو مصطفى مقاضاة المنتج محسن جابر، لإعادة استخدامه ألحانه التي يمتلك حقوقها، مع مطربي المهرجانات الشعبي.

وأكد “مصطفى” في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، على أن إعادة استخدام تلك الألحان إساءة لسمعته وتسبب له ضررا معنويا.