عمرو أديب متسائلا: ليه مبقاش عندنا سينما ولا مسرح؟!

انتقد الإعلامي عمرو أديب، غياب السينما المصرية عن المشاركة في مهرجان كان السينمائي الذي تُجرى فعالياته حاليا.

وقال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، مساء الأحد:"ليه فيه حركة عظيمة في المسلسلات ومفيش حركة عظيمة في السينما والمسرح .. جايز لأن المسلسل بيكسّب أكتر.. رغم إن مجهود المسلسل 3 أضعاف مجهود الفيلم".



وأوضح،:"إحنا إزاي مبقاش عندنا سينما ولا عندنا مسرح.. محدش يقولي إنت مش واخد بالك.. مصر لا عندها سينما ولا مسرح، ولو اتكلمت في بقية الفنون هندخل في مرحلة البكائيات".

وطرح أديب تساؤلا، قال فيه:"هل نطلب أن تعود الدولة للإنتاج السينمائي"، مؤكدا أنّ مصر لديها كل المقومات لتحقيق المأمول في هذا الإطار.