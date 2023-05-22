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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين: الدوري سينتهي قبل 25 يوليو بحد أقصى.. وفيتوريا يحدد موعد النسخة الجديدة

صدى البلد

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن بطولة الدوري المصري ستنتهي قبل يوم 25 يوليو، مشيرا إلى أن التأخر في إنهاء البطولة بسبب بعض مؤجلات النادي الأهلي.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هناك 3 مباريات من المواجهات المؤجلة للنادي الأهلي ستتأخر إلى ما بعد يوم 15 يوليو، بينما الزمالك سينهي مواجهاته حتى يشارك في البطولة العربية للأندية".

وأضاف: "بطولة كأس العالم للأندية هي التي تسببت في مشكلة كبيرة بالنسبة لنا، ولو كنت أعلم ذلك كنت سأضع بعض المباريات في خلال كأس العالم 2022".

وواصل: "سأعقد جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أجل الاتفاق على موعد انطلاق الدروي في النسخة المقبلة، وأتمنى عدم خوض أي فريق مصري للمراحل التمهيدية في البطولات القارية للحصول على مزيد من الراحة".

وزاد: "سيتم فتح القيد بداية من 1 أغسطس، بالاتفاق مع لجنة شئون اللاعبين، وهدفنا اعادة المواعيد الطبيعية لكافة المسابقات الكروية".

وتابع: "بدء الموسم الجديد بانطلاقة السوبر المحلي، سيكون بالاتفاق مع الشركة الراعية ومجلس أبوظبي، وبعد الاجتماع مع فيتوريا سيتم تحديد العديد من الأمور الخاصة بمواعيد مباريات كأس مصر والسوبر في ظل ارتباطات منتخب مصر القادمة".

وواصل: "لم يتم مناقشة ملف بطولة النخبة، أو البطولة الآخرى الخاصة بكأس الرابطة، لم يصلني أي شئ رسمي، وعندما يصلنا مخاطبات يتم عقد اجتماع مع الرابطة ومجلس ابوظبي والشركة الراعية واختيار المواعيد المناسبة".

وأتم: "الموسم الجديد سيشهد العديد من البطولات، بالاضافة لمواجهات منتخب مصر، وهناك أزمة آخرى في الملاعب لان 4 اندية يخوضون مبارياتهم على استاد واحد".

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