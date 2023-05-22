حدث ليلا| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار في تقرير حديث.. عطل يضرب إنستجرام ومحمد رمضان يرد على خالد سرحان

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار.. وتتفوق على الإمارات في تقرير حديث ، ومحمد رمضان يرد على سخرية خالد سرحان من صورته مع الدولارات، وعطل فني يضرب انستجرام وتوقف الخدمة في مصر والعالم.

أصدر موقع Insider Monkey تقريراً حديثاً يعتمد على بيانات تقرير بنك كريدي سويس حول ثروات الأمم الصادر في عام 2022، والذي جمع بيانات الدول حتى عام 2021، حيث احتلت بعض الدول العربية مراتب متقدمة في الترتيب.

انطلقت مهمة ناسا AX-2 لمحطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية دراجون 2 بمشاركة رائدين سعوديين، وذلك في رحلة تاريخية.

رد الفنان محمد رمضان علي سخرية الفنان خالد سرحان بسبب صورته على الطائرة، وبجواره دولارات . ونشر محمد رمضان صوره لخالد سرحان وهو في الميكروباص، وخلفه محمد رمضان، واكتفى بوضع إيموشن . اعتاد الفنان محمد رمضان، إثارة الجدل حوله، ليفتح مجالا واسعا لانتقاده من قبل الجمهور والفنانين على حد سواء.

أعلن المرصد الأورومتوسطي، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال في جزيرة كريت اليونانية بمقياس 3.3 درجة على مقياس ريختر.

أبلغ عدد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستجرام Instagram عن عدم تمكنهم من استخدام التطبيق بشكل طبيعي، بعدما توقفت الخدمة تمامًا في مصر والعالم. ولم يتمكن المستخدمون من نشر صورهم أو تصفح باقي الصور وكذلك التعليقات والرسائل.

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن بطولة الدوري المصري ستنتهي قبل يوم 25 يوليو، مشيرا إلى أن التأخر في إنهاء البطولة بسبب بعض مؤجلات النادي الأهلي.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مدعومة بتراجع الدولار وخفض المعروض من كندا ومنتجي أوبك+، وسط ترقب المستثمرين لمعرفة مدى تأثر الصادرات بتعهدات مجموعة الدول السبع بتطبيق الحد الأقصى لسعر الخام الروسي على نحو صارم.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة شهداء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة بنابلس إلى 3 شهداء.

أعربت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، عن انزعاجها البالغ من قرار الحكومة الإسرائيلية السماح لمواطنيها بترسيخ وجود دائم في مستوطنة حومش بشمال الضفة الغربية.

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، باستقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، من منصبه.