مش مستوعبة .. دينا الشربيني في أول تصريح لها بعد وفاة والدها

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية ، فى أول ظهور لها بعد وفاة والدها خلال الأسابيع الماضية.

وقالت دينا الشربيني: أنا لسه مش مستوعبة وفاة والدي، هو كان شخص بيحب الحياة أوي.. والمرة الوحيدة اللي جالي فيها في الحلم قاللي انبسطي، وهو بني آدم إيجابي، وحاسة إنه معايا مش إنه مشي.

وكشف الفنان تامر حسني عن أول صور من كواليس فيلمة الجديد "تاج" المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى 2023، بصحبة الفنانة دينا الشربيني، وظهر خلال الصور حالة من السعادة و الحب بين النجمين، و بصحبة المخرجة سارة توفيق، ونشر تامر حسني عدد من الصور عبر حساباته الرسمية بمواقع السوشيال ميديا و علق عليها قائلا: النجمه الجميله دينا الشربيني نورتي فيلمك ( تاج ) و يارب الفيلم يكمّل سلسلة نجاحاتك الكبيره اللي كسرتي بيها الدنيا ،ربنا يكرمك و يكرمنا معاكي".

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.



الفنانة دينا الشربيني يعرض لها حاليا بدور العرض السينمائي فيلم :يوم 13" وهو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين ، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، والعمل بطولة دينا الشربيني، أحمد داود ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.