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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبد المحسن: موازنة وزارة الزراعة للعام المالي الجديد تصل لـ 12.7مليار جنيه

علي عبد المحسن رئيس
علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة

قال  علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ تصل إلى ١٢ مليار جنيه و٧٤٦ مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وأكد علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الزراعة يلعب دورا حيويا في الاقتصاد القومى ويستهدف تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، موضحا أن الوزارة تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح الي ٧٠٪ وكذلك رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية.

و لفت  علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الزراعة، أن مصر تمتلك حوالى ٧.٥ مليون رأس ثروة حيوانية منهم حوالي ٤.٥ مليون من الأبقار والماشية و٣ مليون من الأغنام والماعز.

وكشف رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن وزارة الزراعة تبيع كيلو اللحم البلدي بسعر ٢٢٥ جنيها من خلال منافذها ومنها منفذ الوزارة بالدقي.

وتابع عبد المحسن: "عملنا جهد كبير لمواجهة ارتفاع الأسعار وأدعو المواطنين تروح تشوف بنفسها وتشترى كيلو اللحم البلدي ب ٢٢٥ جنيه وهتلاقوا طوابير هناك وكلامنا حقيقي ودي الأسعار اللي بنطرحها فعلا".

ووجه الدكتور أيمن محسب المسئول عن اللجنة الفرعية لموازنة البرامج والأداء التابعة للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،سؤالا عن تحقيق المستهدف من موازنة البرامج والأداء في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وخطة الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

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