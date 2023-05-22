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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يلتقي العديد من الشركات الصينية بمقر السفارة

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفير  عاصم حنفي سفير جمهورية مصر العربية لدي الصين في مقر السفارة المصرية، حيث نظمت السفارة منتدى الاستثمار المصري الصيني في إطار الترويج للفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية والتعريف بها أمام الشركات الصينية ومجتمع رجال الأعمال.

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و في مستهل اجتماعاته ،التقى رئيس المنطقة الاقتصادية ممثلي الحزب الشيوعي ومقاطعتي هواندونج وهاينان الصينية، في إطار بدء الجولة الترويجية لوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العاصمة الصينية بكين.


وتطرق من خلاله للحديث عن مناخ الاستثمار العام في مصر والذي خلق بيئة استثمارية جيدة، لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر للمستثمرين حوافز مباشرة وغير مباشرة وتعد نقطة انطلاق الاستثمار نحو السوق المحلية ومختلف الأسواق العالمية اعتماداً على اتفاقيات التجارة الدولية وشبكة طرق قومية عملاقة.

وقد جاءت هذه اللقاءات ضمن انعقاد منتدى الاستثمار بمقر السفارة المصرية لتقارب الرؤى الاقتصادية بين الجانبين؛ حيث حضر العديد من المسئولين بوزارة التجارة الصينية، ووزارة الخارجية، والمجلس الصيني للترويج التجاري، وممثلي أكثر من 60 شركة صينية في قطاعات صناعية مختلفة تضم شركات تصنيع معدات وأجهزة طبية والصناعات الهندسية والغذائية والمنسوجات والوقود الأخضر وتصنيع الماكينات لخطوط الانتاج.

وقد استعرض وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرز ملامح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تضم 4 مناطق صناعية مؤهلة لاستضافة مختلف أنواع الصناعات بالإضافة إلى 6 موانئ بحرية على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط تشهد الآن العديد من أعمال التطوير لرفع كفاءتها بالإضافة إلى إطلاق خدمات تموين السفن خلال أيام تمهيداً لتموين السفن بالوقود الأخضر في المستقبل.

وأعرب رئيس الهيئة عن تطلع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمزيد من التعاون مع الاستثمارات الصينية؛ حيث أن القطاعات المستهدف توطينها تضم 21 قطاعاً تمثل العديد من نقاط الالتقاء مع الاستثمارات الصينية، خاصةً وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها تجربة نجاح هامة مع مجموعة تيدا – مصر التي تضم أكثر من 137 شركة منها مصنع جوشي رابع مصنع في العالم في إنتاج مادة الفايبر جلاس والعديد من مصانع المنسوجات والأجهزة الكهربائية وغيرها، وتضمن العرض العديد من المعلومات الخاصة بالحوافز الاستثمارية والمزايا التي يحصل عليها المستثمر بالمنطقة الاقتصادية وكذلك المشروعات الحالية خاصة الصينية منها، وعرضها باللغة الصينية مما لاقى استحسان الحضور ودلل على عمق أواصر التواصل والتعاون بين الجانبين، وأبدى مسئولي الشركات إعجابهم بالعرض التقديمي بهذا الشكل مما يساهم في وصول الرسالة بشكل دقيق وواضح للمستثمر.

ومن أبرز الحضور يانغ سونغ، نائب رئيس مركز التعاون الاقتصادي الصيني للإدارة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والذي تحدث عن العلاقات المصرية الصينية الوطيدة وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارات الصينية الناجحة في مصر، وتطلعه لمزيد من التعاون مع مصر وبشكل أخص صح استثمارات صينية داخل المنطقة الاقتصادية.

وعقب ختام المنتدى كان هناك العديد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع الشركات التي أبدت رغبتها في الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، من ضمنها ممثلي شركة سينوما للهندسة المتخصصة في تصنيع معدات وماكينات وخطوط الإنتاج، حيث تستعد الشركة لإنشاء مصنع لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تتعاون مع مصنع جوشي لاستخدام مادة الفايبر جلاس في تصنيع ريش التوربينات.

والجدير بالذكر أن اليوم يشهد أولى أعمال وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن زيارتهم لجمهورية الصين تليها زيارة لهونج كونج ضمن الجهود الترويجية التي تقوم بها الهيئة في الفترة الأخيرة لبحث المزيد من سبل التعاون الاقتصادي الدولي ضمن استراتيجية الهيئة 2020-2025.

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