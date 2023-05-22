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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تصدم الجميع : الوباء المحتمل يقترب

صدى البلد

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين،  الدول على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لوباء مقبل محتمل، في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب وسائل إعلام، قال في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة: "لا يمكننا تأجيل هذا"، محذرا من أن الوباء القادم "من المرجح أن يحدث قريبا".

وأضاف: "إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟".

ومن المقرر أن تتطرق الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر عشرة أيام في جنيف وتتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، للعديد من التحديات الصحية العالمية.

كما سيتطرق اجتماع مهم هذا الأسبوع لقضية الأوبئة.

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