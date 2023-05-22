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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

125 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 5.2 % مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، على الرغم من تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، بعد أن شهدت موجة ارتفاعات مع بداية تعاملات اليوم، وذلك بفعل ترقب الأسواق لنتائج مفاوضات سقف الديون الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

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قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة " آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 125 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2525 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية.
أضاف، أن أسعار الذهب تحركت خلال أمس الأحد على الرغم من العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية وللسوق المحلي، وهذه الزيادة غير فعالة، نتيجة عدم وجود عمليات تنفيذ بيعية حقيقية.
أوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2886 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2164 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1684 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 20200 جنيه.
أضاف، أن أسعار الذهب قد شهدت بالأسواق المحلية تقلبات سعرية حادة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضيحيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، وتراجع لمستوى 2200 جنيه، ولامس مستوى 2425 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 32 دولارًا بنسبة 1.6% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 2010 دولارات، ولامست مستوى 1950 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1978 دولارًا، وذلك بفعل ارتفاع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بأن البنك قد يتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في ظل تعرض القطاع المصرفي لأزمات تخارج الأموال، قد حدت من خسائر الذهب، وعزز من مكاسبه مع ختام تعاملات الأسبوع.


 

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