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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحرف اليدوية: 250 مليون دولار صادرات القطاع ونستورد 40% من مستلزمات الإنتاج

صدى البلد

أعلن حمادة العادلي رئيس مجلس إدارة غرفة الحرف اليدوية، باتحاد الصناعات، أنه لا يوجد رقم محدد حول نسبة تصدير منتجات الحرف اليدوية للخارج لكن على الأغلب يتركز المبلغ في حدود 250 مليون دولار سنويا كما أننا نسعى لتحسن المنتج ما يتناسب مع المتطلبات العالمية، مشيراً في بيان له، أن أكثر الدول المهتمة بصناعة الحرف اليدوية المصرية، ترتكز بدول الخليج في المقام الأول من حيث الاهتمام بالصناعات اليدوية خاصة صناعة النحاس والسجاد والأخشاب والفضة، ومن المستهدف أن يتم تصدير المنسوجات اليدوية المتميزة والتي تنتجها مركز أخميم إلى أوروبا.

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وكشف العادلي، أن هناك أزمة في المواد الخام الخاصة بالصناعة لبعض القطاعات الحرفية، ونعتمد علي استيراد الكثير من المواد الخاصة بإنتاج الحرف اليدوية مثل الحرير والأصواف والفضة والنحاس، وأيضًا استيراد العديد من أنواع الأخشاب، لكن توجد أيضًا بعض الصناعات تعتبر محلية بنسبة 100% ، بالإضافة إلي أن لدينا تحديات كبيرة لعل أبزرها يمكن في تطوير قطاع الحرف اليدوية يحتاج إلى ميزانية ضخمة، لإنشاء مجتمعات جديدة من الحرف اليدوية خاصة في محافظات جنوب سيناء و شمال سيناء وصعيد مصر ، للحفاظ علي الحرف من الاندثار.

وأكد العادلي أن الغرفة بدأت بالفعل في المشاركة في توطين الصناعات الحرفية داخل بعض المناطق الصناعية والاستثمارية ، حيث توطين الصناعة وإحياء الصناعات المصرية، يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والدولة المصرية فى السنوات الأخيرة، وتنامى هذا الاتجاه محليًا مع التوجه العالمي نحو الاهتمام بتوطين الصناعات فى ظل مجموعة الأزمات الدولية.

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