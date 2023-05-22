مسلم يظهر برفقة ابنه لأول مرة في بث مباشر

ظهر مطرب المهرجانات الشهير “ مسلم ” فى بث مباشر على أحدي التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي .

ولم يظهر مسلم بمفرده هذة المرة ، ولكنه قام بظهور ابنه معه لاول مرة منذ ولاده ، وقد لاحظ الجمهو ان كان تشابه كبير يجمعها .

روج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد “رهبة” وأغنية “إمبابة أجمل من باريس”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر الفيشاوي بوستر أغنية “إمبابة أجمل من باريس” برفقة المطرب الشعبي مسلم، وعلق كاتبًا: “رهبة ٢٤ مايو بجميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، أغنية إمبابة أجمل من باريس فيشاوي ومسلم”.

وكشف دكتور محمد عبد الله المتحدث الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية عن إصدار قرار بتوقيع غرامة مالية على مطرب المهرجانات مسلم الذى خالف قرار إيقافه عن مزاولة المهنة.

وقال محمد عبد الله فى تصريح خاص لصدى البلد: إن مزاولة مسلم المهمة وغنائه مع أحمد الفيشاوى فى أغنية لفيلم رهبة أمر يخالف لوائح النقابة حيث يمارس المهنة دون حصوله على تصريح من النقابة.

وأوضح محمد عبد الله: أن أزمة مسلم تنتهي مع النقابة بمجرد حل أزمته مع المنتج سلطان الشن والنقابة لا يمكن أن تحقق معه خاصة أنه ليس عضوا بها ولكن من حقنا إيقافه فى حالة مزاولة للمهنة بدون تصريح من النقابة.