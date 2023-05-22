عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"التربية والتعليم" تهنئ الطلاب المصريين الفائزين فى معرض "أيسف" للعلوم والهندسة بأمريكا

الطلاب المصريين الفائزين
الطلاب المصريين الفائزين فى معرض "أيسف"

قدم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خالص التهنئة والتقدير لفريق الطلاب المصري؛ الذي حصل على المركز الثانى والثالث عالميًا، بالإضافة إلى حصوله على أربع جوائز خاصة، خلال مشاركتهم في معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة "Regeneron_ISEF" بمدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، والتى أقيمت فى الفترة من ١٣ مايو إلى ٢٠ مايو ٢٠٢٣.

txt

تقديم المدارس التجريبية 2024 .. الرابط والموعد والتفاصيل كاملة

txt

قرار عاجل من وزير التعليم لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

وأشاد الوزير بالطلاب المصريين لفوزهم وحصولهم على مراكز متقدمة، وتحقيق الفوز عالميًا، معربًا عن تقديره واعتزازه وفخره بهم، لما أنجزوه من نجاح فى المشروعات المبتكرة، مشيرا إلى أنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به لجميع الطلاب، كما أكد أن استراتيجية الوزارة الهادفة لاكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها واستثمارها يتيح الفرصة لتقديم العديد من النماذج المتميزة والمبدعة في مختلف المجالات.

وقد فاز الطالبان محمد حمادة، ويوسف حسن بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا العبور بمحافظة القليوبية بالمركز الثاني علي مستوي العالم في مجال الأنظمة المدمجة عن مشروع "القفازات المتكلمة".

كما حصلت الطالبتان شهد نوح، وسما نوح بمدرسة المتفوقين للعلوم و التكنولوجيا بمحافظة الشرقية على المركز الثالث علي مستوي العالم في مجال العلوم السلوكية عن مشروع "تطوير التواصل لدى أطفال التوحد باستخدام تطبيق هاتف"، كما فازت الطالبتان بجائزتين تتمثلان في منحة من جامعتي إريزونا والثانية من  American Physiological Association

كما حصل الطالبان نور الدين شعبان، وإبرام وديع بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية عن مشروع النقل الأخضر (تقليل استهلاك الطاقة وتسخير طاقة الرياح في المركبات) في مجال الطاقة، بجائزتين عبارة عن منحة من جامعة الملك فيصل، ومنحة من جامعة إريزونا.

وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة العلوم والهندسة (ISEF)، تعد من أقوى المسابقات الدولية التي تعقد سنويا فى هذا المجال، وتهتم بمجال البحوث العلمية في ٢٠ مجالًا تضم مجالات الهندسة والحاسب وعلم الاجتماع وغيرها وتقام للباحثين في مرحلة التعليم الثانوية، من سن 14 إلى 18 عامًا، حيث تم اختيار ٢٨ طالباً للتمثيل الدولى من خلال العديد من المسابقات التمهيدية والمحلية التى جرت فى ربوع مصر ، من خلال ٣ معارض فى محافظات (القاهرة، والصعيد، والإسكندرية)، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني التابعة للادارة المركزية لإدارة وتشغيل تكنولوجيا التعليم، كما تم تأهيلهم ورفع مهارات التواصل لديهم لعرض مشروعاتهم بكفاءة فى المعرض الدولي.

الطلاب المصريين الفائزين فى معرض
الطلاب المصريين الفائزين فى معرض "أيسف" الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية
الطلاب المصريين الفائزين فى معرض
الطلاب المصريين الفائزين فى معرض "أيسف" الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية
الطلاب المصريين الفائزين فى معرض
الطلاب المصريين الفائزين فى معرض "أيسف" الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية
الطلاب المصريين الفائزين فى معرض
الطلاب المصريين الفائزين فى معرض "أيسف" الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية
الطلاب المصريين الفائزين فى معرض
الطلاب المصريين الفائزين فى معرض "أيسف" الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية
الطلاب المصريين الفائزين فى معرض
الطلاب المصريين الفائزين فى معرض "أيسف" الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية
الطلاب المصريين الفائزين فى معرض
الطلاب المصريين الفائزين فى معرض "أيسف" الدولي للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة ولاية تكساس الأمريكية المشروعات المبتكرة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نهاية الدوري.. المسابقات تفرض شرطا قاسيا لمشاركة الزمالك بالبطولة العربية للأندية

مفاجأة صادمة وراء هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة من تونس.. تفاصيل

محمد رمضان يتجول في شوارع المنصورة وهذا ما فعله الجمهور| شاهد

موضوعات متعلقة

المدارس تصدر تنبيهات مهمة لطلاب الثانوية العامة | تفاصيل

تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلى الطلاب اليوم بالمدارس

تداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على جروبات شاومينج عبر تليجرام

شاومينج يزعم تسريب امتحان هندسة إعدادية القاهرة قبل توزيعه.. والتعليم: جاري التأكد

ترشيحاتنا

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

اغفر ذنوبك عند أذان المغرب في ذي القعدة.. بـ11 كلمة تمحو جبل سيئات

دعاء النبي وأحب الكلمات إلى قلبه.. كان يكثر منه

وصلت لـ 31 تريليون دولار .. أزمة الديون في الولايات المتحدة وتداعياتها

أمام مجلس الأمن.. السودان يشكر مصر على معاملة المواطنين الهاربين من القتال

أزمات اقتصادية ودستورية .. النواب الأمريكي يحذر بايدن والديمقراطيين بشأن سقف الديون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفجر مفاجأة عن حقنة تباع بالصيدليات تسبب الموت

راح في عز شبابه والسبب تحدي الشعرية.. التفاصيل الكاملة لوفاة الشاب عمر

كلب هاسكي يتسبب في أضرار بالآلاف داخل مأوي للحيوانات بأمريكا..فيديو وصور

البلوجر هادية غالب تثير الجدل من بروفة فستان فرحها|شاهد

فيديو

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ