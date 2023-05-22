جامعة حلوان تعلن عن تعليمات مهمة للطلاب خلال امتحانات نهاية العام ‎

بدأت بعض كليات جامعة حلوان، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تبدأ الامتحانات في الفترة من نهاية شهر مايو الجاري وتستمر حتى نهاية يونيو.



‎وأعلنت جامعة حلوان للطلاب تعليمات يجب اتباعها خلال الامتحانات شملت علي الاتي :

‎1- يحظر استخدام الهاتف المحمول.

‎2- لن يسمح بدخول اللجان دون تحقيق شخصية

‎3- يحظر استخدام الساعات الذكية او سماعات البلوتوث.

‎4- الغش أو محاولة الغش يعرض الطالب لعقوبة صارمة تصل إلى إلغاء الامتحان في جميع المواد.

‎5- يحظر دخول اللجان بعد مرور ١٥ دقيقة.

‎6- يحظر إدخال اي مذكرات او الأوراق الي اللجان.

‎7- على الطالب حسن استخدام الأجهزة الخاصة بالامتحانات الإلكترونية.

‎8- أعمال الشغب او الاعتداء على المراقبين تعرض الطالب لعقوبات تصل إلى الفصل النهائي.

‎أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 سيكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس ووفقا للوائح ونظم عمل الكليات، مع التأكيد على الالتزام بالمقرارات والمناهج الدراسية التي أقرها المجلس والكليات، وأنه لا يوجد تعديل أو حذف للمقرارات الدراسية والمناهج.