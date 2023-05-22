تعليمات مهمة من حقوق عين شمس بشأن جلسات دورة المحكمة التدريبية

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، بعض التعليمات الهامة بشأن جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة ( الوافدين ) للفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أن علي الطلاب الذين سددوا الرسوم الدراسية والمحكمة التوجة إلى إدارة المحكمة التدريبية الدور الثالث مبني (أ) للتسجيل في دورة المحكمة ابتداء من يوم الاثنين الموافق 22/5/2023 إلى يوم الاحد 28/5/2023.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن حضور الثلاث محاضرات إجباري لاجتياز دورة المحكمة التدريبية.

كلية الحقوق جامعة عين شمس

وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.

والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها.

وتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.

وكان قد كرّم مجلس قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون القطاع ، سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد لشؤون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكيل أول الوزارة ، تقديراً لجهوده طوال فترة توليه المنصب على مدار خمس سنوات وحتى بلوغه السن القانونية.

وأثنى وكلاء شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مسيرة تعاونهم معاً في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف الجامعة في هذا المجال وفق الخطة الإستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٢٣.

و خلال الحفل تم إهداء درع التكريم لسهيل حمزة تقديرا لدوره ومسيرته العملية المتميزة.