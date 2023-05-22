جامعة حلوان: توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية استعدادا لامتحانات نهاية العام

بدأت بعض كليات جامعة حلوان، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تبدأ الامتحانات في الفترة من نهاية شهر مايو الجاري وتستمر حتى نهاية يونيو.

وكشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 سيكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس ووفقا للوائح ونظم عمل الكليات، مع التأكيد على الالتزام بالمقرارات والمناهج الدراسية التي أقرها المجلس والكليات، وأنه لا يوجد تعديل أو حذف للمقرارات الدراسية والمناهج.