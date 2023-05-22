عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية استعدادا لامتحانات نهاية العام

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

بدأت بعض كليات جامعة حلوان، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تبدأ الامتحانات في الفترة من نهاية شهر مايو الجاري وتستمر حتى نهاية يونيو.

txt

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "رحلة فن" لـ ناجي شاكر.. بعد غد

txt

فريق خريجى كلية الهندسة بحلوان يفوز بالمركز الأول بهاكثون بمؤتمر الأمن السيبرانى

وكشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث توفير  الملاحظين والمراقبين، وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 سيكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس ووفقا للوائح ونظم عمل الكليات، مع التأكيد على الالتزام بالمقرارات والمناهج الدراسية التي أقرها المجلس والكليات، وأنه لا يوجد تعديل أو حذف للمقرارات الدراسية والمناهج.

جامعة حلوان كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الثاني وزارة التعليم العالى البحث العلمي الامتحانات المجلس الاعلى للجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

تحرك عاجل من وزير النقل بشأن كوبري الوراق ..فيديو

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

عواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

موضوعات متعلقة

غدا.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن الإحصاء التحليلي

«علوم حلوان» تبدأ امتحانات نهاية العام.. و«التمريض» تطلق بعض المحظورات.. ورئيس الجامعة: التنسيق مع كل الكليات منذ بدايتها وحتى انتهائها

جامعة حلوان: نطلق ملتقيات التوظيف لإتاحة فرص عمل مناسبة للخريجين

جامعة حلوان : خطة لتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة التحول الرقمي

ترشيحاتنا

أمين الطفولة والأمومة تشارك باجتماع المجموعة التوجيهية لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

ترامب أم بايدن.. المستشار الألماني يوضح مرشحة المفضل لرئاسة أمريكا

وباء جديد قريبا.. تحذير مرعب من الصحة العالمية

بأقل سعر .. اشتر هذه السيارة بـ 20 ألف جنيه فقط

شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعرها السبب.. سر السخرية من إطلالة غادة عبد الرازق

زيزو وصبحي وفتوح| الزمالك مهدد برحيل نجومه الثلاثة .. تفاصيل

الملكة رانيا تنشر فيديو لاستعدادات حفل حناء ولي عهد الأردن|شاهد

263 رأس حيوان.. ثور يتسبب في نهاية مأساوية لمربي بريطاني

فيديو

إيمان العاصي عن عودة حلا شيحة للتمثيل وخلع الحجاب: "هي حرة"

تعرضت للقهر في بدايتي.. أحمد فتحي يكشف أسراره في واحد من الناس

جاب الفضية واختفى .. تفاصيل هروب لاعب المصارعة أحمد بغدودة | فيديوجراف

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ