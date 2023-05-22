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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فريق خريجى كلية الهندسة بحلوان يفوز بالمركز الأول بهاكثون بمؤتمر الأمن السيبرانى

فريق خريجى كلية الهندسة
فريق خريجى كلية الهندسة بحلوان يفوز بالمركز الأول بهاكثون بم


فاز فريق من خريجى كلية الهندسة بجامعة حلوان بالمركز الأول بمسابقة هاكثون "We Innovate" بمؤتمر الأمن السيبرانى وأنظمة الاستخبارات CDIS، الذى أقيم فى الفترة من ١٦ إلى ١٨ مايو الجاري بقيمة  ٦٠٠٠ دولار أمريكى.

وذكر بيان صادر بيان عن جامعة حلوان أن الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة  والدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان قدما التهنئة للفريق، وتمنيا مزيدا من التقدم والرقي لكل الطلاب. 

وأشاد الدكتور السيد قنديل بأبناء الجامعة وكلية الهندسة، وما يقومون بتحقيقه من إنجازات ومشاركات في كافة المحافل والمسابقات المحلية والدولية.

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وتكون الفريق من كريم سليم وحسن مصطفى خريجي هندسة حلوان قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات شعبة هندسة الحاسبات والبرمجة حيث تقدموا بمشروع يهدف إلى تقديم حل متعدد المستويات لحماية تطبيقات الأجهزة المحمولة من الهجمات الضارة.

جدير بالذكر أن المتسابقين شاركوا فى أكتر من 20 مسابقة خلال دراستهم في الكلية واستطاعوا أن يحققوا مراكز اولى في معظمهم، كانوا من افضل 20 فريق على مستوى العالم في نهائيات مسابقة Google DSC Solution Challenge 2020، ومثلوا مصر في نهائي United Nations Cybersecurity Challenge Hackathon 2019 في النمسا.
 

كلية الهندسة بجامعة حلوان خريجى كلية الهندسة بجامعة حلوان جامعة حلوان CDIS الأمن السيبراني الأمن السيبرانى وأنظمة الاستخبارات CDIS هندسة حلوان

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