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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "رحلة فن" لـ ناجي شاكر.. بعد غد

معرض رحلة فن للفنان
معرض "رحلة فن" للفنان ناجي شاكر

تنظم كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان المعرض الإستيعادى "رحلة فن" للفنان الكبير ناجى شاكر "١٩٣٢ - ٢٠١٨"، وذلك فى تمام الساعة الثالثة ظهر بعد غد الأربعاء بقاعة المرصد، بمتحف الفن المعاصر، بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، في تصريح له اليوم، اهتمام الجامعة الكبير بمجال الفنون والتراث الفني لفنانينا العظام، لافتا إلى أن الفنان ناجي شاكر من أهم مؤسسي مسرح العرائس المصري فمن لا يعرف الليلة الكبيرة، وهو ابن جامعة حلوان وكلية الفنون الجميلة، التي تتشرف بانتماء مثل هذه القامات بها، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

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ويفتتح المعرض الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة ومستشار رئيس الجامعة للفنون، والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنظم المعرض ، والفنان سامح إسماعيل المقيِّم الفنى لمتحف الفن المعاصر، وأساتذة الفنون الجميلة.

كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان جامعة حلوان رحلة فن

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