تعادل إيجابي بين المصري والاتحاد السكندري في الشوط الأول

سيطر التعادل الايجابي 1–1 على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الاتحاد السكندري والمصري ضمن منافسات الجولةالتاسعة والعشرون من بطولة الدوري المصري.

أحرز مابولولو هدف تقدم الاتحاد السكندري في الدقيقة25 عقب تمريره عرضية من هشامجهة اليمين حولها ناصر ناصر براسية من داخلمنطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر وتابعها أجوستينيو مابولولو بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

بينما أحرز جريندو هدف تعادل المصري

في الدقيقة34 من خلال ركلة جزاء

وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: محمود علاء، محمد صالح، هشام صلاح، عمار حمدي

الوسط: ناصر ناصر، محمود عبد العزيز، أحمد عادل ميسي،

الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو، فوزي الحناوي.

بينما خاض المصري المباراة بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: عماد بوبكر، رحيم، عمرو سعداوي، إسلام أبو سليمة

الوسط: عمرو موسى، ، ايزي ايميكا، اسلام عطية، كريم العراقي

الهجوم: محمد جريندو، رجب عمران.