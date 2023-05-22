مخاطر الأندومي.. نواب: يؤثر بشكل مباشر على الصحة.. ويجب سحب عينات عشوائية للتأكد من صلاحيته

تحركات برلمانية ضد الأندومي بعد واقعة وفاة طفل بعد تناوله

برلمانية: واقعة الوفاة تفتح ناقوس الخطر حول كارثة استمرار هذا المنتج بالأسواق

الألفي: الإندومي يؤثر بشكل مباشر على صحة الأطفال

حذر أعضاء البرلمان، من خطورة تناول الأندومي وتأثيره على صحة الأطفال والشباب، ويأتي ذلك بعد واقعة وفاة طفل بسببه بعد تناوله، مطالبين بضرورة سحب سحب عينات عشوائية منه للتأكد من صلاحيته خاصة وان هناك عدد كبير متعود عليه ويتناوله باستمرار .

وفي هذا الإطار تقدمت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بطلب مناقشة إلي رئيس مجلس الشيوخ ووزارة الصحة ورئيس جهاز حماية المستهلك بشأن مخاطر تناول الإندومي على صحة الأطفال والشباب ، والإجراءات المتخذة للمراقبة على المنتجات الغذائية المستوردة .

وقالت النائبة ريهام عفيفي فى طلب المناقشة :أن واقعة وفاة طفل سبب تناول وجبة الإندومي الحار ،وذلك بعد شعوره بالتعب وتدهور كليته ،تفتح ناقوس الخطر حول كارثة استمرار هذا المنتج بالأسواق .

وتساءلت النائبة ريهام عفيفي قائلة : عن أسباب عدم سحب عينات عشوائية من الإندومي للتأكد من صلاحيته للإستخدام ،لاسيما فى ظل التحذيرات التى اطلقتها هيئة سلامة الغذاء من أكياس التوابل والمكونات الخاصة بتصنيع المنتج.

وشددت النائبة ريهام عفيفي على ضرورة الاستماع إلي وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء للتعرف على حقيقة المخاطر التى تحدث داخل جسم الإنسان حال استمرار تناول وجبة الإندومي ،والتى تعتبر من الأطعمة المحببة بالأخص للأطفال .

وقالت أنها لاحظت أنها الوجبة الرئيسية لأطفال المدارس ،حيث تقوم بعض محلات السوبر ماركت بتخصيص ركن لإعداده وتقوم ببيعه كوجبة سريعة لهولاء الأطفال .

كما طالبت بدعوة جهاز حماية المستهلك للتعرف على الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن سحب عينات من الإندومى الحار الكورى والذى تسبب فى وفاة طفل .



فيما قالت النائبة عبلة الالفي عضو لجنة الشئون الصحية، أن الإندومي يؤثر بشكل مباشر على صحة الأطفال لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الإملاح والتوابل".



وأضافت الألفي أن الأملاح والتوابل تسبب السيولة وتصيب بالحساسية، وهناك عدد كبير من الأطفال ظهرت عليهم مضاعفات بعد تناولهم الإندومي

وأشارت الى أن معهد التغذية أطلق تحذيرات كثيرة للأمهات، بعدم تناول الأطفال الإندومي، بالرغم من تواجدها فى عدد كبير من الدول لكن هذه الدول تحذر من تناولها.