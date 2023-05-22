بسام راضي: حكومة إيطاليا لا تتحمل دعم الطاقة .. ولتر البنزين وصل لـ 2 يورو

قال السفير بسام راضي سفير مصر في روما، إن الحكومة في إيطاليا لا تتحمل دعم الطاقة ولتر البنزين وصل لـ 2 يورو.

وفي سياق آخر، تابع راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" ايطاليا تريد التعاون مع مصر في مجالات مختلفة".

وأوضح:" إيطاليا مهتمة بالتعاون مع مصر في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي المسال، متابعا:"ايطاليا تقدر جهود مصر وتسعي للتعاون بشكل كبير معها".

وأشار سفير مصر لدى روما، إلى أن إيطاليا تتابع المشاريع الزراعية بمصر، وترغب بالتعاون زراعيا وصناعيا، وهذا سبب زيارة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي إلى روما.