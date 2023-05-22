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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بسام راضي: تعاون مصري - إيطالي في مشروعات الأمن الغذائي والطاقة.. فيديو

بسام راضي
بسام راضي

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في روما، تفاصيل زيارة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لدولة إيطاليا حاليا.

وقال راضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الأمن الغذائي من أهم القضايا المطروحة عالميا، خاصة بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية وروسيا، وانتشار فيروس كورونا.

وتابع :إيطاليا تجد في مصر مقومات كبيرة للإنتاج الزراعي، كما أن استصلاح الأراضي الزراعية والتوسع في المشروعات جعل إيطاليا ترى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لنجاح مقومات الزراعة والصناعة.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن إيطاليا تتابع مشروعات الاستصلاح الزراعي في مصر، موضحًا ان إيطاليا تعقد أسواق اليوم الواحد، حيث كل مقاطعة متخصصة بإنتاج محصول معين يتم عرضه في مكان معين بأقل الأسعار.

وأوضح راضي، أن أسواق اليوم الواحد التي تعقدها إيطاليا من أجل الترويج للمنتجات الخاصة بمقاطعات إيطالية، مردفًا أنه تم الاتفاق بين الجانب المصري والإيطالي، لنقل التجربة الإيطالية في الزراعة والتكنولوجيا من أجل استغلال إمكانيات الزراعة في مصر، وفرز أفضل النتائج من المحاصيل التي يتم زراعتها في مصر.

وأكد راضي، أن الأزمة العالمية تضرب دول العالم، حيث بلغ سعر لتر البنزين لـ2 يورو في إيطاليا، عكس مصر التي تدعم مشتقات الطاقة بصورة كبيرة، منوهَا إلى أن إيطاليا تنظر لمصر باعتبارها ثقل إقليمي وأفريقي.

وأشار راضي، إلى أن هناك تبادل في مركز الزيارات بين مصر وإيطاليا خلال الفترة المقبلة، كما أن إيطاليا تريد التعاون مع مصر في العديد من المجالات مثل« الأمن الغذائي، الهجرة غير الشرعية، مكافحة الإرهاب».

استصلاح الأراضي الزراعية استصلاح الاراضى أزمة الأوكرانية أحمد موسى الامن الغذائي التجارة الداخلية

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