عاجل.. مدرب الزمالك مطلوب في الدوري المكسيكي

أكدت تقارير صحفية، أن نادي مونتيري المكسيكي، يرغب في التعاقد مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن مونتيري يقترب من إقالة فيكتور مانويل فوسيتيتش من تدريب الفريق، بعد خسارة الفريق في نصف نهائي كأس كلاوسورا أمام غريمه تيجريس أونال.

وأوضحت الصحيفة أن خوان كارلوس أوسوريو هو خيار جدي لـ مونتيري، بعد أن ربطته تقارير بالفعل لتدريب الفريق في مارس الماضي، قبل أن يوقع على عقد مع نادي الزمالك في 13 أبريل.

وذكرت الصحيفة أن أوسوريو مدرب منتخب المكسيك السابق، وافق في عام 2015 على تدريب مونتيري، لكنه استمر مع ساو باولو البرازيلي آنذاك.