بعد كهرمان مرعش.. زلزال قوي يضرب أضنة التركية

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم الإثنين، عن وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في أضنة.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال زقع في الساعة 19.42 بالتوقيت المحلي في منطقة سايمبيلي بـ أضنة، علي عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقوع زلزال بقوة 4.7 درجة علي مقياس ريختر في منطقة جوكسون بمحافظة كهرمان مرعش التركية.

ووقعت زلازل قوية بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة علي مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بالزلزال في 11 محافظة في البلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن".

وبلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير في جنوب شرق تركيا 50.5 ألف قتيل.