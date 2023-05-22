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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين توجه طلبا عاجلا لمجلس الأمن بشأن جرائم إسرائيل في الأغوار الشمالية

أرشيفية
أرشيفية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم التطهير العرقي التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأغوار الشمالية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات، في بيان لها، إخطار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 7 مساكن في أم الجمال، وإخلاء 4 عائلات في حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، بحجج وذرائع واهية منها التدريبات العسكرية.

وطالبت الوزارة، في بيانها مجلس الأمن الدولي والدول التي تدّعي الحرص على تطبيق مبدأ حل الدولتين، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة لوقف عمليات التطهير العرقي، والتعامل معها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ووضع حد لإفلات إسرائيل من المحاسبة والعقاب".

واعتبرت قرارات الهدم والإخلاء الإسرائيلية في الأغوار، قرارات "استعمارية وامتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج) والقدس المحتلة، تمهيدا لتسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وبهدف تعطيل أية إرادة دولية لتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبالتالي وأد أية فرصة لإحياء عملية السلام وحل القضية الفلسطينية بالطرق السياسية السلمية".

وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين "من مغبة التعامل مع تلك القرارات الاستعمارية التوسعية، كأمور باتت مألوفه تتكرر كل يوم".

وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي جرائم التطهير العرقي جيش الاحتلال الإسرائيلي الأغوار الشمالية هدم 7 مساكن في أم الجمال إسرائيل

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