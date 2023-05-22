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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا تدين اقتحام بن جفير للمسجد الأقصى وتدعو إلى احترام الأماكن المقدسة

أرشيفية
أرشيفية

أدانت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الاثنين، اقتحام وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن جفير، المسجد الأقصى المبارك، وخطابه بخصوصه، داعية إلى الالتزام بالاحترام الصارم للأماكن المقدسة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها ترفض خطاب بن غفير الذي اقتحم المسجد الأقصى المبارك في دعوة للسيطرة عليه، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا البيان "الأطراف المعنية إلى بذل كل ما في وسعها لتلافي التوترات في ساحة المسجد الأقصى والحفاظ على الاستقرار فيه، وكذلك دعم عمل الأردن في هذا الصدد".

وكان الوزير المتطرف بن جفير، اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة صباح أمس، متقدما عشرات المستوطنين، حيث أجروا جولة استفزازية في باحاته، فى وقت شددت فيه شرطة الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، وفرضت قيودا على دخول الشباب للمسجد ودققت فى هويات المصلين.

وقد قوبل هذا الاقتحام، بإدانات فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية شديدة.

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