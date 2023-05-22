عضو الشيوخ يحذر من جلب الشعرية سريعة التحضير: شديدة الخطورة على الجسم

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تحديد جلسة أستماع خاصة بملف بيع "الشعرية سريعة التحضير" قبل إنتهاء فصل الترشيع لانه أوشك على الأنتهاء وذلك في أواخر شهر 6.



وأكدت عضو مجلس الشيوخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية " أنجي أنور" ببرنامج " مصر جديدة " المذاع على فضائية " الإي تي سي" أن القلق والخوف يكون على وجود منافذ لبيع الشعرية سريعة التحضير " الإندومي" بجانب مدارس الطلاب فى جميع المراحل، لأنه تم التحذير من قبل من بيع " الإندومي" لانها غير صحية نهائيا.



ووجهت "عفيفي" نصائح للأهالي بعدم الأستسهال وجلب "الإندومي" للأطفال كوجبة سريعة، ونوهت إلى ضرورة الرقابة على الأطفال بعدم جلب الشعرية سريعة التحضير لشدة خطورتها على أجهزة الجسم لأحتوائها على مواد حافظة بشكل غير منظم.



ونصحت، بعدم جلب وشراء الأطعمة سريعة التحضير عموما، وشددت على ضرورة وجود رقابة على المحال التي تقدم الأطعمة الجاهزة حفاظا على صحة الأطفال وجميع الأعمار عموما، موضحة وجوب رقابة داخل المدارس لعدم بيع المأكولات الممنوعة داخل المدارس الحكومية والتجريبية، حفاظا على صحة الأطفال.