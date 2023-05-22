هل يتسبب الإندومي بضمور في نهايات الأعصاب؟ دكتور مجدي نزيه يوضح

أكد الدكتور مجدي نزيه أستشاري التثقيف والإعلام الغذائي إن الإندومي هو غذاء مصنع يحتوي على نكهات كيميائية بغرض أكتساب النكهة والطعم، هذه الإضافات تتواجد داخل الشعرية سريعة التحضير إذا تم تناولها على فترات متابعدة لم تتضرر الجسم، وتسمي هذه المادة ب المونو صوديوم جلوتاميت أو جلوتاميت أحادي الصوديوم أو الملح الصيني.

مرض المطاعم الصينية

وأشار " نزيه" خلال لقائه مع الإعلامية " أنجي أنور" ببرنامج " مصر جديدة " المذاع على فضائية " الأإي تي سي" إن تناول الأندومي بأفراط لها أثار سلبية عنيفة على الأنسان إذا تم تناولها بشكل يوم على مدار سنوات طويلة فأنها تسبب مرض " ضمور في نهايات الأعصاب" أو "مرض المطاعم الصينية" وهو مرض مزمن متي يحدث لا علاج له.

ونصح إستشاري التغذية، أنه ينيغي التعامل مع الأغذية المصنعة بترشيد على فترات محدودة جدا وليس بصورة يومية، موضحا أن كل الأغذية المصنعة يضاف إليها مواد كيميائية نبسب عالية بغرض التلوين والحفظ أو عدم تجنب التزنخ أوتجنب المستحلبات أو أكتساب الطعم والنكهة أوتحسين القوام.

وشدد " نزيه" على عدم تناول الوجبات الجاهوة السريعة بشكل غير منظم والأطعمة المصنعة والعصائر المصنعة، لأنها أدت إلى ظهور الأمراض غير السارية والزمنة وأنخفاض الأجسام المناعية لدي الأطفال مما يقلل من الصحة والقدرة لدى الأطفال والشباب.



