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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد ضجة تحدي الحار| هل تؤدي الشعيرية سريعة التحضير للوفاة؟ خبير تغذية يجيب

شعيرية سريعة التحضير
شعيرية سريعة التحضير

أكد الدكتور مجدي نزيه خبير التغذية، أن تناول الشعيرية سريعة التحضير لا يؤدي إلى الوفاة وفي حال حدوث أي حالة وفاة بعد تناولها لابد أن يحدد الطب الشرعي سبب الوفاة الحقيقي.

 

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وقال مجدي نزيه في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   ملايين الناس حول العالم يتناولون الشعيرية سريعة التحضير حول العالم ولا يسبب مشاكل ".

 

وأضاف نزيه :" الشعيرية جاهزة التحضير تحتوي على مادة مكسبة للنكهة والطعم وقد تسبب في ضمور نهايات الأعصاب في حالة الاعتماد على تناول هذه المادة 5 سنوات متتالية ".

واكمل مجدي نزيه :"  التسمم الغذائي قد يؤدي إلى الوفاة، مضيفا:" الغذاء الملوث قد يؤدي إلى تسمم إذا كان بها مادة تؤدي للسمية ".

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