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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري تغذية تقدم نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

التغذية الصحية
التغذية الصحية

كشفت الدكتورة دعاء حامد، أستشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أهم طرق التغذية السليمة لطلاب الثانوية العامة، منوهة أنه لا بُد من تناول الأطعمة التي تزيد التركيز والتي تحتوي على مضادات أكسدة مثل السلطات الخضراء والفواكه.

وقالت "حامد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc"، إنه من أجل زيادة التركيز لدى الطلاب خلال فترة الامتحانات يجب تناول عناصر غذائية مختلفة ومتنوعة من فواكه وخضروات طازة ، مشيرة إلى أهمية تناول الغذاء المتوازن الذي يحتوي على كل العناصر الغذائية المفيدة.

وتابعت أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أمر مهم جدًا لطلاب الثانوية العامة لأنهم يبذلون جهدًا ذهنيًا، بالإضافة إلى أهمية تناول البروتين بجميع أنواعه سواء الحيواني من لحوم حمراء أو دواجن  أو النباتي مثل العدس  بأنواعه والفاصوليا واللوبيا واللحوم البيضاء والأسماك الغنية بأوميجا 3.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة أعلنت أن هناك 2.5 مليون وفاة حول العالم سنويا يمكن تفاديها عند تقليل استخدام ملح الطعام، أوضحت أن كثرة استخدام ملح الطعام يؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة وقاتلة، حيث يعتبر الملح من السموم البيضاء مثل السكر، منوهة بأنه لا يجب الامتناع عن تناول الملح وإنما يجب الحصول عليه في صورة متوازنة، وتعد البهارات بديل للملح.

استشارى التغذية العلاجية الثانوية العامة التركيز تناول البروتين تغذية العلاجية

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