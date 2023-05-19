عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبيرة تغذية تقدم أفضل وأسرع الطرق لحرق السكر في الدم

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أفضل وأسرع الطرق لحرق السكر في الدم .

وقالت إن من أفضل وأسرع الطرق لحرق السكر في الدم هي ممارسة أي نوع من التمارين الرياضيّة، كالمشي، أو الركض، أو القفز، أي نشاط يحرّك العضلات، فالعضلات لتتحرك تحتاج للطاقة التي تحصل عليها من الدم على شكل سكّر الغلوكوز، وبالتالي تستهلك هذه الكميّة الزائدة، أمّا في حال عدم تواجد السكر في الدم يتمّ تحويل الكلايكوجين الموجود في الكبد إلى سكر وطرحه في الدم، ثمّ يتمّ اللجوء للدهون بعد نفاذ الكلايكوجين.

وأضافت أن بذل مجهود عقلي، كحلّ مسائل رياضيّة، أو كلمات متقاطعة، أو لعب الشطرنج، أو حفظ قصيدة أو شيء ما وغيرها من الأمور التي تتطلّب تركيزا ذهنيا، فغذاء الدماغ هو السكر، ويستهلك الكثير منه خلال التفكير والتحليل والحفظ والتذكر.

وأشارت إلى أن تقسيم الوجبات اليوميّة إلى وجبات صغيرة، وتوزيعها على ساعات النهار.

وأوضحت أن تقليل كميّات السكريّات والنشويّات، والدهون في الوجبات، وزيادة كميّة الألياف، حيث إنّ الألياف تعطي شعوراً بالشبع، وتقلّل من سرعة امتصاص الدم للسكر من الطعام المهضوم، وبالتالي تمنع ارتفاعه بشكل حاد.

· ممارسة الرياضة بصفة منتظمة.

ونصحت بتجنّب التوتّر والضغوط النفسيّة، التي تسبّب إفراز الأدرينالين الذي بدوره يقوم برفع مستوى السكر في الدم، فهناك العديد من الأشخاص أصيبوا بالسكري نتيجة التعرّض لصدمات نفسيّة أو عاطفيّة.

وبالنسبة لمرضى السكري، شددت أن عليهم الالتزام بالجرعات المعطاة من حقن الإنسولين، أو حبوب السكري، على حسب نوع السكري، واستشارة أخصائي تغذية لمعرفة كميّات الطعام المناسبة، كلٌ حسب عمره، وجنسه، ووزنه، وطبيعة نشاطاته اليوميّة.

أفضل وأسرع الطرق لحرق السكر في الدم وجبات صغيرة مرضى السكر مرضى السكري مستوى السكر في الدم ممارسة الرياضة ب ممارسة الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 1-0 في دوري أبطال إفريقيا

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

مباشرة الآن| مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي إفريقيا.. تابع لحظة بلحظة

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

قمة جدة| أحمد موسى منفعلا: لا يصح الحديث مع أبو الغيط بهذه الطريقة

موضوعات متعلقة

بعد صورة عمرو يوسف .. فوائد لا تتوقعها لـ الحجامة

ابنة عمرو دياب تثير الجدل برفقة حبيبها فى عيد ميلاده |شاهد

مش هتعرفها.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بعد خسارة وزنها

نصف مليون جنيه.. تارا عماد تثير ضجة بإطلالتها من Chanel

لنسف الكرش.. طبيب يكشف عن رجيم الكمون

غير الليمون.. مشروبات تعالج احتقان الحلق

كيفية استخدام الليمون لإزالة القشرة فى أيام

بسبب مرضها.. طليقة الفيشاوى تفقد وزنها بهذه الإطلالات

ترشيحاتنا

مبردات ومصانع .. وزير البترول الأسبق يضع روشتة للنهوض بالتصنيع الزراعي

بعد زيارته لجدة..الرئيس الأوكراني يوجه رسالة لولى العهد السعودى بن سلمان..ما فحواها؟

أحمد موسى: تحرك عربي داعم لمصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي

طليقة عريس من يُؤتمن على العرض: كانت جوازة سودة

حكم النداء قبل أذان الفجر بنصف ساعة.. دار الإفتاء تجيب

كرة طائرة.. الزمالك يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للمرة الـ 14 في تاريخه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة تغذية تقدم أفضل وأسرع الطرق لحرق السكر في الدم

بفستان أسطوري.. إطلالة ساحرة لابنة حميد الشاعري في حفل زفافها  

شاهد.. هدية حميد الشاعري لابنته في حفل زفافها

الغطس في البحر أحدهما.. حسام موافي يكشف عن سببين لجلطات الرئة

فيديو

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

أزمة السودان والقضية الفلسطينية.. رسائل هامة من السيسي أمام القمة العربية

اكتشاف كوكب جديد مغطى بالبراكين.. هل يشكل خطورة على حياتنا؟

قصص طلاق النجوم .. «التكييف» سبب انفصال رانيا يوسف.. والخيانة أنهت زيجة منة عرفة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ