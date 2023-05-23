إخطار بإزالة مقبرة الشيخ المراغي.. وحفيدته توجه رسالة للمسئولين على الهواء

كشفت شريين تحسين حفيدة الشيخ محمد مصطفى المراغي تفاصيل تلقي اسرتها إخطاراً عبر خفير مدافن منطقة الشيخ المراغي بقرار إزالة للاحواز وضرورة الحصول على أحواز بديلة في منطقة العاشر من رمضان قائلة : " الشيخ المراغي جدي من جهة الام فوجئنا بقرارات الازالة ونحن لانعترض على المنفعة العامة لكن يجب الحفاظ على التراث ذات الطابع التراثي والتاريخي بالاخص مدفت مثل مدافن الشخي المراغي.



تابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " تم إبلاغنا عبر التربي بأنه تلقى قرارا بضرورة إخلاء الاحواز والحصول على أخرى بديلة في العاشر من رمضان".



وتابعت أن الشيخ المراغي له مكانه تاريخية في الازهر الشريف ومعلم من معالمه قائلة : " اصبنا بصدمة من القرار خاصة أن جدي هو أول شيخ تولى شياخة الازهر مرتين وكانت له بصمة لايمكن إنكارها وله تاريخ عميق المدفن الخاص به يقع في قلب السيدة نفيسة وهي نقطة مركزية في ميدان السيدة نفيسة ويقع على يمين النقطة وعلى اليسار مدفون اشقائه وهي على ميدان السيدة نفيسة مباشرة والعائلة ممنوحه ملكية ويلينا دار الضيافه الخاصة بالشيخ الشعراوي ".



وناشدت تحسين الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء بالتدخل وحماية المدفن من قرار الازالة مشيرة إلى أن اسرتها ليست ضد المنفعة العامة والتطوير سنة الحياةوأن الاسرة لديها المرونة الكافية لتقليص مساحه المدفن ونقل أشقائه لمدفن الشيخ المراغي وأن لايتم نقله وإزالته ".

أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي



واصلت : " أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء بضرورة إعادة النظر في قرار نزع ملكية المدفن اسوة بما حدث مع الشيخ محمد رفعت والباقوري وإحنا ممكن نكتفي بمدفن واحد وذلك كمرونة لتحقق المنفعة العامة ولو نزع منا مدافن أخواته بالامكان نقلهم لمدفنه خاصة أنه تكريم لذكراه مهم "

