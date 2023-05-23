أمانة المصريين في البحر الأحمر تكرم مبدعي الثقافة والفنون من طلاب المدارس

نظمت أمانة حزب «المصريين» بمحافظة البحر الأحمر، احتفالية كبرى في مقر الحزب بمدينة الغردقة، امس الإثنين، بمناسبة فوز فريق روح الالهام المسرحي التابع لمدرسة الغردقة الرسمية لغات بالمركز الرابع علي مستوي الجمهورية في مسابقة الفن المسرحي، بعد تقديم أداءً وعرضًا مُشرفًا من إخراج إلهام السقلي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين» الذي شدد خلال اجتماعه الأخير مع أعضاء الهيئة العليا وقيادات الحزب على ضرورة تعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع المصري، والتأكيد علي ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية، فضلًا عن استهداف العقول المبدعة، وهو ما تبناه هاني عبد السميع، أمين عام الحزب بالبحر الأحمر في هذه الاحتفالية وسابقتها.

وذكرت أمانة الإعلام بحزب «المصريين» -في بيان لها- أنه تم تكريم فريق روح الالهام المسرحي والمخرجة إلهام السقلي، فضلًا عن الأستاذة حنان عبد الجواد، مدير مدرسة الغردقة الرسمية لغات ثانوي، وذلك إيمانًا من الحزب بدوره المجتمعي نحو الفن والفنانين وايمانا من الحزب بأهمية دعم الثقافة والفنون بالمجتمع لخلق جيل مثقف وراقي من الجانب الفني.

وأكد بيان الحزب على أن هذه الاحتفالية تهدف إلى تعزيز قيم التفوق الأدبي والفني لدى أبنائنا الطلاب، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وتنمية مهارات العمل بروح الفريق لدى أبنائنا الطلاب، وإكساب الطلاب مهارات التفكير الإبداعي وهو ما يكون له مردود إيجابي ومؤثر على مستوى ابداع الطلاب مما يحقق صناعات ثقافية في كل جزء بمصر.

وقال هاني عبد السميع خلال كلمته إن أغلى ما تملكه مصر على الإطلاق هو قوتها الناعمة، وهي الحارس الأمين لمصر، الذي يحمل لواءه أبنائنا الطلاب في جميع ربوع مصر حبذا أنهم مستقبل أم الدنيا المشرق، لافتًا إلى أن الولاء والانتماء للوطن هو هدف أسمى لابد أن يرسخه الفن في عقول أبنائنا النشء، لا سيما أنه يحمي الوطن في الأوقات الصعبة، ولن يأتي الولاء إلا من الحب والمعرفة والتنوير الذي يضيء المساحات المظلمة في الوعي.

ووجه أمين عام حزب ”المصريين“ بالبحر الأحمر في ختام كلمته الشكر إلى الأستاذ هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر الراعي الرسمي والداعم الرئيسي للفرقة المسرحية، والأستاذة حنان عبد الجواد، مدير مدرسة الغردقة الرسمية لغات ثانوي، وجميع أعضاء فريق روح الالهام المسرحي الذي ساهم في الحصول على هذا الإنجاز واستحق التكريم.

جاء ذلك بحضور جيهان أحمد شوقي، أمين التنظيم، إخلاص مهران، أمين العضوية والشئون الإدارية، محمد عبد النبي، أمين العلاقات العامة، كامل زكريا، أمين عام مساعدـ، ولفيف من أعضاء حزب ”المصريين“.