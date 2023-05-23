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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيومي فؤاد: صورنا فيلم الصف الأخير في 8 أشهر

صدى البلد

كشف الفنان بيومي فؤاد عن الصعوبات التي واجهته خلال تصوير فيلم "الصف الأخير" الذي يعرض حاليا في السينمات ويقوم ببطولته الفنان تيام قمر.

وقال:"أصعب ما واجهنا هو مدة تصوير الفيلم حيث استغرقنا 8 شهور للانتهاء من تصوير وذلك لأننا قررنا أن نصورة في أماكن حقيقية.

وعلى جانب آخر أعرب الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بردود الفعل التي حصدها على فيلمه الصف الأخير الذي يعرض حاليا في السينمات.

وقال "بيومي" في تصريحات ل"صدى البلد": تحمست جدا لفكرة الفيلم منذ قراءة السيناريو، فالفكرة جديدة والدور مختلف ومميز، كما أن المخرج شريف محسن بذل مجهودا كبيرا في العمل، وكان حريص ان نصوره في أماكن حقيقية.

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الشركة المنتجة لفيلم "الصف الأخير" بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، أعلنت انطلاق عرض العمل في دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والعراق، والأردن، يوم 18 مايو المقبل، وذلك بعد يوم واحد من طرحه في شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وتدور قصة فيلم الصف الأخير حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأسًا على عقب.
ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.
 

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