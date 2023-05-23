اختفاء بغدودة.. اتحاد المصارعة: واقعة مدبرة بكل تأكيد

كشف محمود السيد، السكرتير العام للاتحاد المصري للمصارعة، تفاصيل اختفاء اللاعب أحمد بغدودة من معسكر منتخب مصر في تونس، خلال منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة.

وقال محمود السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،: " البعثة المصرية حققت 67 ميدالية في البطولة الأفريقية ".

وأضاف محمود السيد:" أحمد بغدودة لاعب واعد ويتم إعداده لأولمبياد باريس وكان متواجدا معنا في بطولة أفريقيا وحصل على الميدالية الفضية ثم فوجئنا بعدم تواجده داخل البعثة".

وأكمل محمود السيد:" رئيس الاتحاد بدأ في اتخاذ الإجراءات الأمنية للتعرف على مكان تواجد اللاعب وعند دخول غرفة اللاعب لم نجد شنطة اللاعب وتم إبلاغ السلطات في تونس، وكذلك تم إبلاغ السفارة المصرية ".

ولفت محمود السيد:" علمنا أن اللاعب سافر إلى باريس من تونس، و تواصلنا مع الاتحاد الدولي لتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الأمر "، مضيفا:" تم تحرير محضر بالواقعة في تونس وجاري التحقيق في الامر ".

وتابع محمود السيد:" اللاعب معه فيزا اتحاد أوروبي تمكنه من السفر إلى باريس"، مضيفا:" من المؤكد أن الواقعة مدبرة منذ فترة ".