عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اختفاء بغدودة.. اتحاد المصارعة: واقعة مدبرة بكل تأكيد

أحمد بغدودة
أحمد بغدودة

كشف محمود السيد، السكرتير العام للاتحاد المصري للمصارعة، تفاصيل اختفاء اللاعب أحمد بغدودة من معسكر منتخب مصر في تونس، خلال منافسات البطولة الأفريقية للمصارعة.

رئيس اتحاد المصارعة: من المتوقع التلاعب بمخ بغدودة ليهرب إلى فرنسا

قرار عاجل من وزارة الشباب والرياضة على هروب بغدودة

وقال محمود السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،: " البعثة المصرية حققت 67 ميدالية في البطولة الأفريقية ".

 وأضاف محمود السيد:" أحمد بغدودة لاعب واعد ويتم إعداده لأولمبياد باريس وكان متواجدا معنا في بطولة أفريقيا وحصل على الميدالية الفضية ثم فوجئنا بعدم تواجده داخل البعثة".

وأكمل محمود السيد:" رئيس الاتحاد بدأ في اتخاذ الإجراءات الأمنية للتعرف على مكان تواجد اللاعب وعند دخول غرفة اللاعب لم نجد شنطة اللاعب وتم إبلاغ السلطات في تونس، وكذلك تم إبلاغ السفارة المصرية ".

ولفت محمود السيد:"  علمنا أن اللاعب سافر إلى باريس من تونس، و تواصلنا مع الاتحاد الدولي لتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الأمر "، مضيفا:" تم تحرير محضر بالواقعة في تونس وجاري التحقيق في الامر ".

 وتابع محمود السيد:" اللاعب معه فيزا اتحاد أوروبي تمكنه من السفر إلى باريس"، مضيفا:" من المؤكد أن الواقعة مدبرة منذ فترة ".

بغدودة المصارعه اختفاء لاعب مصري اخبار التوك شو اختفاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

فيلم رعب .. أول تعليق من ميدو بعد تعادل الزمالك مع الداخلية

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

ترشيحاتنا

دعاء الرزق بالعمل.. كلمات قوية تفتح الخزائن

اجتماع عاجل في الزمالك بسبب أوسوريو

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

حتحوت يكشف موقف نجم الأهلي من الرحيل بعد تلقيه عرضين سعودي وإماراتي

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. التوقيت الأنسب لتوطين التصنيع المحلي للدواء؟

سلطات بيلجورود: استهداف مسيرات أوكرانية لعدة مناطق في الإقليم دون وقوع إصابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صياد يصطاد سمكة تثير رعب السوشيال ميديا في روسيا.. صور

بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

النتيجة مدهشة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأحمر ؟

طريقة عمل الأيس كريم بالشكولاتة فى المنزل

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ