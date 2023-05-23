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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يستقبل رئيس وزراء بورندي المشارك في اجتماعات بنك التنمية الافريقي ..وبدء توافد ضيوف المؤتمر

فودة يستقبل
فودة يستقبل


 

فودة يستقبل رئيس وزراء بورندي المشارك في اجتماعات بنك التنمية الافريقي ..وبدء توافد ضيوف المؤتمر.

مع بدء توافد كبار الشخصيات حضور الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي  استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء رئيس وزراء جمهورية بوروندي بحضور السفير البوروندي لدى جمهورية مصر العربية بمطار شرم الشيخ الدولي.

يشار إلى أن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي تعقد بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 22 الي 26 من الشهر الجاري.

وكانت استعدت  مدينة شرم الشيخ  لاستضافة الاجتماع السنوي لمجموعة بنك التنمية الافريقي والذي يعقد سنويا بمدينة شرم الشيخ .

 وبحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء من رئيس بنك التنمية الافريقي الاستعدادات والبرنامج الزمني و استقبال واستضافة المشاركين من كل الدول الأفريقية وذلك في أول اجتماع بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد .

وأشاد رئيس مجموعة بنك التنمية الافريقي بما وصلت إليه مدينة شرم الشيخ من سمعة عالمية كأفضل المدن السياحية علي مستوي العالم بالإضافة لجمالها و طقسها الرائع 

وكان  محافظ جنوب سيناء، اليوم، وفداً من بنك التنمية الأفريقي والبنك المركزي المصري، وذلك بمكتب المحافظ بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد،  لبحث الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو المقبل، والتي تحت تنعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي بداية الاجتماع رحب محافظ جنوب سيناء، بأكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي والوفد المرافق له الذي ضم كيفين أوراما نائب رئيس البنك، وفينسنت نيمهيل السكرتير العام للبنك، وذلك في حضور ممثلين عن البنك المركزي المصري، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، معربًا عن سعادته لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك هذا العام في مدينة شرم الشيخ خاصة أنها تأتي بعد أشهر قليلة من استضافة مدينة شرم الشيخ لقمة الأمم المتحدة للمناخ  (COP 27) نوفمبر 2022.

ومن جانبه أعرب رئيس مجموعة البنك  عن سعادته بالاستعدادات الجارية لتنظيم هذه الاجتماعات، في ظل ما تتمتع به مدينة شرم الشيخ من بنية تحتية قوية ومرافق خدمية على أعلى مستوى تمهد لاستضافة متميزة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك.


 

فودة يستقبل

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اللواء خالد فودة يستقبل البنك الإفريقي للتنمية شرم الشيخ

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