أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الأضحية يجب أن تكون من الأنعام أي من الإبل والبقر والجاموس والغنم .

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" الشاه والماعز تجزئ عن واحد فقط أما الإبل والبقر والجاموس يمكن أن تجزئ عن سبع أشخاص ".

وأضاف أحمد كريمة :" الشاه أو الماعز لا يشترك فيها أكثر من فرد في الأضحية لكن البقر والعجول يمكن أن يشترك فيها سبعة أشخاص ".

وتابع أحمد كريمة :" إذا قام الإنسان بذبح شاه أو إبل او بقر في التسع أيام قبل يوم العيد لا تعتبر أضحية لكن الاضحية يتم تأديتها من طلوع فجر يوم النحر ويوم العيد ".

وأكمل أحمد كريمة :" يمكن للمضحي ألا يزيل شيء من شعر ه أو اظافره حتى يقوم باتمام الأضحية"، مضيفا:" يستحيب أن ياكل المضحي من الاضحية ويطعم الأخرين منها ".