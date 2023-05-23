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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استخدامات أخرى لـ حبوب منع الحمل.. تعالج هذه الأمراض لدى النساء| تفاصيل

يمكن لحبوب منع الحمل
يمكن لحبوب منع الحمل أن تعالج هذه الأمراض التي تصيب النساء

تتناول النساء حبوب منع الحمل؛ لتجنب الحمل غير المرغوب فيه، أو لتأجيله لفترة من الزمن، ولكن هل هناك استخدام آخر لتلك الحبوب، حيث يصفها الأطباء أيضًا كـ«علاج لبعض الحالات والمشاكل» التي تحدث عند النساء.

نستعرض لك في السطور التالية، ما كشفت عنه الدكتورة “ابينايا الوري” أخصائية أمراض النساء في مستشفى الرعاية بحيدر أباد، وإجابتها على سؤالي: “ما هي الأمراض التي يمكن علاجها بحبوب منع الحمل؟ وكيف؟”.

ما هي حبوب منع الحمل

ما هي حبوب منع الحمل

يقول الأطباء إنه يمكن علاج العديد من المشكلات الصحية بهذه الحبوب، كما أنهم يعملون على منع الحمل غير المرغوب فيه. إذا كانت الدورة الشهرية للمرأة أو الفتاة غير منتظمة ، أو كان هناك نزيف مفرط أو كان هناك الكثير من الألم أثناء الدورة الشهرية ، فيتم إعطاء حبوب منع الحمل لعلاجها.

علاج متلازمة تكيس المبايض

علاج متلازمة تكيس المبايض

نعم ، تستخدم حبوب منع الحمل أيضًا لعلاج متلازمة تكيس المبايض. متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني يسبب عدم انتظام الدورة الشهرية وحب الشباب ونمو الشعر الزائد وتكيسات المبيض. تعمل حبوب منع الحمل على موازنة الهرمونات والتحكم في أعراض متلازمة تكيس المبايض عن طريق تصحيح مستوى الهرمونات في الجسم كله.

علاج بطانة الرحم

علاج بطانة الرحم

بطانة الرحم هي حالة تنمو فيها الأنسجة المبطنة للرحم خارج الرحم، مما يسبب الألم والالتهاب والعقم. 

ويمكن أن تمنع حبوب منع الحمل نمو أنسجة بطانة الرحم والألم والحالات المرضية. إذا كنت تعانين من الانتباذ البطاني الرحمي ، وقد يصف لك طبيبك حبوب منع الحمل.

علاج الدورة الشهرية

علاج الدورة الشهرية

المتلازمة السابقة للحيض ، أي متلازمة ما قبل الحيض ، حيث تظهر أعراض تقلب المزاج وانتفاخ البطن وألم عند لمس الثدي وتشنجات. في هذا المرض ، يتم تصحيح الهرمونات عن طريق إعطاء حبوب منع الحمل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لبعض أنواع حبوب منع الحمل ، وخاصة تلك التي تحتوي على الإستروجين والبروجستين ، أن تساعد في علاج حب الشباب عن طريق تنظيم مستويات الهرمونات ووقف إنتاج الدهون الزائدة.

ما هو علاج كيس المبيض

ما هو علاج كيس المبيض

 من خلال منع الإباضة ، يمكن أن تمنع حبوب منع الحمل تكوين الخُرَّاج في المبايض، وتقليل خطر تكوين أكياس جديدة. 

وبصرف النظر عن هذا ، فإن النساء اللائي يعانين من نزيف حاد خلال فتراتهن قد يصبن بفقر الدم بسبب النزيف المفرط، ويمكن لحبوب منع الحمل علاج فقر الدم أو الوقاية منه عن طريق الحد من نزيف الدورة الشهرية.
 

ما هي حبوب منع الحمل التي يجب أن أتناولها؟

ما هي حبوب منع الحمل التي يجب أن أتناولها؟

يتم إعطاء أنواع خاصة من حبوب منع الحمل وفقًا لحالة كل امرأة. بعد فحص شامل من قبل الطبيب ، ويخبرها عن حبوب منع الحمل التي يجب أن تتناولها.

إذا لم تكن لديك فترات منتظمة أو كنت ترغبين في تجنب الحمل غير المرغوب فيه، فعليك البدء في تناول أي حبوب منع الحمل فقط بعد استشارة طبيب أمراض النساء، وإلا، بدلاً من الفوائد، قد تعانين من الخسارة وقد تضطر أيضًا إلى رؤية ذلك آثار جانبية.

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