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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

مفاجآت عديدة تنتظر موظفي الجهاز الإداري للدولة وجميع العاملين بالمؤسسات الحكومية، حيث إنه من المقرر أن تبدأ الحكومة صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين بـ الجهاز الإدارى للدولة يوليو المقبل 2023. 

ولا تألو الدولة جهدا فى تحقيق مستوى حياة كريمة للمواطنين وتحسين أجورهم والمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهلهم، بما يضمن لهم العيش وسط بيئة آمنة ينعمون بها لتتخذ مصر بذلك خطوة جادة فى إصلاح منظومة الأجور والمعاشات.

 

%7 زيادة فى الأجور لجميع العاملين بالدولة 

وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، فإن الزيادات المتوقعة لمرتبات موظفي الحكومة في شهر يوليو المقبل، ستكون بسبب العلاوة الدورية، وهي بحد أدنى 7% لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من قيمة الأجر الوظيفي، ولأصحاب المعاشات تتراوح من 10 إلى 15% من قيمة المعاش المصروف شهريا.

ونصت المادة 37 من القانون على أن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة لا تقل عن (7%) من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

ويجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3 - ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.

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حافز شهرى للموظفين

وتنص المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية على أنه اعتبارًا من 1/7/2021، يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به، شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع:

 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة.

275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية.

325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى.

350 جنيهًا لدرجة مدير عام/كبير.

375 جنيهًا للدرجة العالية.

400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يُعادل كلا منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

رفع الحد الأدنى للأجور

شهد الحد الأدنى للأجور زيادات متتالية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة الأخيرة، والتي تضاف مع رواتب شهر أبريل المقبل، على النحو التالي:

  • درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون 7000 جنيه شهريًا.
  • درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون 6000 جنيه شهريًا.
  • الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون 5000 جنيه شهريًا.
  • الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون 3500 جنيه شهريًا.

 

زيادة المعاشات لـ15 % 

كما تضمنت قرارات الرئيس، زيادة المعاشات لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023.

 

يوليو أجور قانون الخدمة المدنية علاوة تشجيعية الرئيس السيسي زيادة المعاشات علاوة دورية

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