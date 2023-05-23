عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، خروج ثنائي الأهلي أيمن أشرف وبرونو سافيو من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لنهاية الموسم الجاري، لأسباب فنية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" من الواضح أن كولر لن يدفع مجددا بـ أيمن أشرف وبرونو سافيو مجددا هذا الموسم".

أضاف:" قد تكون فرص برونو سافيو أفضل قليلا من أيمن أشرف في المشاركة، لكنها صعبة إن لم تكن مستحيلة".

اختتم:" هذه وجهة نظر مارسيل كولر، ونحن نحترمها".

الأهلي يستضيف إنبي

في سياق آخر، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي، اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 29  بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، وبفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني والذي خاض 26 لقاء.

في المقابل، يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 28 مباراة.

 

 

الأهلى شوبير كولر انبي أيمن أشرف برونو سافيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

نزل 6 جنيهات دفعة واحدة|تراجع الدولار في السوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

نتيجة تظلمات مسابقة ال 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف لعام 2022

تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية أبرزها.. 9 مقترحات لمحمد الجارحي بالحوار الوطني

تعالوا أعرفكم أخدت حقي إزاي.. فتاة تثأر من شاب لمسها في ميكروباص

بسبب التقلبات الجوية.. الصحة تنصح هؤلاء بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة

نهائي أفريقيا حسم الأمر.. هل يشارك الزمالك في مونديال الأندية 2025؟

نجم مانشستر سيتي: هدفنا تحقيق ثلاثية تاريخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة شاب على الهواء أثناء قيامه بأحد التحديات.. اعرف القصة

سقوط أمطار رعدية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا عن حالة الطقس| إيه الحكاية

بفستان ساحر.. رجوة خطيبة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار في حفل الحنة|شاهد

احترس.. عادات خاطئة تمتص قوة الجسم وطاقته وتعجل بالشيخوخة

فيديو

قصة مأساوية.. شابة تودع الحياة يوم فرحها .. وهذا رد فعل زوجها

مصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال بالبحيرة.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

لحظة الخروج من البئر.. بلقيس تكشف عن أصعب مشهد في كليب "عرفتوه"

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوى التكتيكى المشترك للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ