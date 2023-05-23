بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، خروج ثنائي الأهلي أيمن أشرف وبرونو سافيو من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لنهاية الموسم الجاري، لأسباب فنية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" من الواضح أن كولر لن يدفع مجددا بـ أيمن أشرف وبرونو سافيو مجددا هذا الموسم".

أضاف:" قد تكون فرص برونو سافيو أفضل قليلا من أيمن أشرف في المشاركة، لكنها صعبة إن لم تكن مستحيلة".

اختتم:" هذه وجهة نظر مارسيل كولر، ونحن نحترمها".

الأهلي يستضيف إنبي

في سياق آخر، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي، اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 29 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة من 21 مباراة، وبفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني والذي خاض 26 لقاء.

في المقابل، يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 28 مباراة.